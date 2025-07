Effetto domino e chiusura per il bomber: manca solo l’ufficialità in casa Milan

Trattativa agli sgoccioli, il Milan sta per cederlo di nuovo: in queste ore è arrivata a sorpresa la svolta, ormai ci siamo

Quando siamo al 9 luglio ed è iniziato ufficialmente il ritiro, il Milan è nettamente in ritardo sul mercato, come al solito. L’arrivo di Igli Tare non sembra aver cambiato le cose in casa rossonera, e di certo non per colpa sua: evidentemente è la struttura societaria a rendere così lenta qualsiasi trattativa. Per Ardon Jashari i colloqui vanno avanti da oltre un mese: la società punta sulla volontà del giocatore, col quale c’è un accordo da tempo, pur di risparmiare qualche milione. Una strategia che ormai conosciamo benissimo: è successo anche con Gimenez pochi mesi fa nell’affare col Feyenoord.

In attesa di novità dagli acquisti, il Milan continua a lavorare anche sulle cessione: Reijnders è andato al Manchester City e Theo Hernandez sta per accasarsi all’Al-Hilal, a queste due (semplici) uscite bisognerà adesso aggiungere le tantissime altre degli esuberi. Nelle prossime ore se ne potrebbe concretizzare un’altra, ben avviata da molto tempo: stavolta il ritardo non è colpa dei rossoneri.

Svolta per l’affare, nuovo addio in casa Milan

Il Milan ha avuto modo di trattare col Como di recente per due possibili operazioni: Malick Thiaw, che piace molto a Fabregas, e Alvaro Morata. Per quanto riguarda il primo, l’accordo fra le società è totale: manca il sì del difensore, che non è convinto di andare al Como ma preferirebbe tornare in Germania. Lo spagnolo, invece, che con Fabregas al Chelsea ci ha giocato, ha accettato da tempo l’offerta ma il Galatasaray ha ostacolato l’affare.

I turchi a gennaio scorso hanno pagato 6 milioni per il prestito di Morata con diritto di riscatto, con un contratto per lo spagnolo fino a giugno 2026. L’accordo col Como non è stato ben accolto dal Gala, che fino ad ora non ha dato il via libera all’affare, ma in queste ore può essere arrivata la svolta. La società turca è in Italia infatti per chiudere l’affare Osimhen: a grande sorpresa, hanno messo sul piatto del Napoli una clamorosa offerta da 75 milioni per l’acquisto del nigeriano, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia dei turchi in prestito secco. Sembrava destinato ad altri lidi, con la Juventus in prima linea per l’acquisto (prima dell’addio di Giuntoli), invece adesso può restare a titolo definitivo. L’acquisto di Osimhen libera ovviamente Morata al Como: nel giro di pochi giorni, se non ore, potrebbe arrivare anche l’ufficialità di questa cessione. Per lo spagnolo sarebbe il quarto club in un anno: Atletico Madrid, Milan, Galatasaray e, appunto, Como.