Nicolò Zaniolo potrebbe tornare nel mirino del Milan in vista della prossima stagione con il trequartista dell’Udinese che è stato da poco riscattato dai friulani.

In questo momento Nicolò Zaniolo è a tutti gli effetti un calciatore dell’Udinese con il classe 1999 che ha più volte affermato di trovarsi molto bene in Friuli e di essere pronto a proseguire la sua avventura alla corte di Runjaic. Secondo quanto affermato da TuttoSport, però, ci sarebbe l’interesse del Milan nei suoi confronti con gli agenti del calciatore che sarebbero stati visti a Casa Milan.

Il profilo di Zaniolo sarebbe molto apprezzato da Ruben Amorim che lo potrebbe utilizzare nel suo 3-4-2-1 in vista della prossima stagione, provando ad affiancargli Trincao, calciatore portoghese che al momento risulta essere in cima alla lista delle preferenze del tecnico.