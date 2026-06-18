Possibile conferma del prestito per Chukwueze al Fulham, la situazione

Samuel Chukwueze potrebbe restare al Fulham ancora per un’altra stagione. L’esterno nigeriano, reduce dall’esperienza in Premier League, sarebbe infatti vicino alla conferma in prestito nel club londinese, una soluzione che consentirebbe al Milan di rinviare ogni decisione definitiva sul suo futuro.

Le parti starebbero lavorando a un nuovo accordo che permetterebbe al giocatore di proseguire il proprio percorso in Inghilterra, dove ha avuto l’opportunità di trovare maggiore continuità rispetto all’esperienza vissuta in rossonero. Il Fulham continua a credere nelle qualità dell’ex Villarreal e sarebbe pronto a puntare nuovamente su di lui anche nella prossima stagione.

L’eventuale intesa non prevederebbe però un trasferimento a titolo definitivo nell’immediato. Il discorso relativo al riscatto verrebbe infatti rinviato al 2027, lasciando aperti diversi scenari per il futuro. Una formula che consentirebbe al Fulham di valutare ulteriormente il rendimento del giocatore, mentre il Milan manterrebbe il controllo sul cartellino.

Per i rossoneri si tratterebbe di una soluzione utile anche dal punto di vista strategico, evitando una cessione a condizioni non ritenute soddisfacenti. Chukwueze, dal canto suo, avrebbe così la possibilità di continuare il proprio percorso in Premier League e provare a rilanciarsi definitivamente in vista delle prossime stagioni.