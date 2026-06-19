Sei titolari pronti a salutare il Milan, nuova rivoluzione rossonera

Rischia di cambiare in maniera netta la rosa del Milan in vista della prossima stagione con sei titolari che potrebbero dire addio alla formazione rossonera.

Stando a quanto affermato da Calciomercato.it, sono ben sei i giocatori che potrebbero salutare Milanello in estate. Da Maignan a Tomori, passando per Rabiot, Modric, Pulisic e Leao, sono tutti, per un motivo o per un altro in bilico.

Il portiere francese ha rinnovato, ma è corteggiato da diverse squadre che disputeranno la prossima Champions League. L’inglese non sembra essere il profilo di difensore apprezzato da Ruben Amorim, mentre su Rabiot resta viva l’attenzione del Napoli, pronto a regalarlo a Massimiliano Allegri. Da capire le volontà di Modric a fine mondiale, mentre Leao ha detto già più volte di voler andare via. Pulisic è corteggiato da diversi club, ma Cardinale e Amorim vorrebbero tenerlo.