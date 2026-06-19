Il Milan fa sul serio per Nicolò Zaniolo. Quello che fino a poche settimane fa sembrava soltanto un nome tra i tanti monitorati dalla dirigenza rossonera sta assumendo sempre più i contorni di una pista concreta, con il club di via Aldo Rossi deciso ad accelerare per provare a portare a Milano uno dei talenti italiani più discussi e allo stesso tempo più intriganti degli ultimi anni.

Il profilo dell’ex Roma piace da tempo nell’ambiente rossonero. Già in passato il Milan aveva tentato di affondare il colpo senza riuscire a trovare le condizioni giuste per chiudere l’operazione. Adesso, però, lo scenario è diverso. Zaniolo arriva da una stagione positiva, nella quale ha ritrovato continuità e prestazioni convincenti, mostrando segnali importanti di crescita sia dal punto di vista tecnico che caratteriale.

A rendere ancora più interessante la candidatura del classe 1999 è la sua duttilità. Può agire da esterno offensivo, da trequartista o da seconda punta, caratteristiche che lo rendono particolarmente appetibile per il nuovo progetto tecnico rossonero. Inoltre, il Milan continua a valutare con attenzione l’inserimento di giocatori italiani all’interno della rosa, un aspetto che potrebbe favorire ulteriormente l’operazione.

La concorrenza, però, non manca. Secondo Calciomercato.it, anche il Napoli segue da tempo il giocatore e resta una delle società interessate alla sua situazione. I partenopei si erano già mossi nei mesi scorsi per raccogliere informazioni e potrebbero tornare alla carica nelle prossime settimane.

Il Milan, tuttavia, sembra intenzionato a giocare d’anticipo. I contatti proseguono e la sensazione è che i rossoneri vogliano capire rapidamente la fattibilità dell’operazione. Zaniolo torna così a essere un obiettivo concreto per i: stavolta, più che una semplice suggestione di mercato, potrebbe diventare una trattativa destinata a entrare nel vivo.