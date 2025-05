Col Bologna anche sul mercato: il Milan pronto al colpo da 25 milioni

La partita contro il Bologna del prossimo 14 maggio, valida per la finale di Coppa Italia, sarà decisiva per la stagione del Milan, aggrappato a quest’ultimo obiettivo per provare a conquistare la qualificazione in Europa League.

Reduce da un’annata fallimentare sia in campionato che in Champions League, il Milan deve provare a rimediare andando ad alzare il secondo trofeo della stagione e conquistare l’accesso ad un posto in Europa.

Qualunque sia il risultato che verrà fuori dalla finale di Roma, il Milan dovrà provare a rifondare la propria rosa per cercare di essere maggiormente competitivo in vista della prossima stagione. L’organico ha mostrato troppe falle in quest’annata e la proprietà ha già individuato quali siano le lacune da sistemare. Tra i vari obiettivi di mercato della prossima stagione ce ne sono alcuni proprio in casa Bologna con i rossoneri pronti a parlare di un giocatore già in occasione della sfida di Roma tra i due club.

Milan, affare col Bologna: colpo da 25 milioni

Uno dei calciatori che più piacciono al Milan è sicuramente Lewis Ferguson, centrocampista scozzese che ha vissuto una difficile stagione per via del grave infortunio che lo aveva colpito nel finale dell’annata 2023/2024. Il classe 1999 è tornato in campo dimostrando di essere un punto fermo della squadra di Vincenzo Italiano che spera di averlo al meglio per la partita di Roma.

Lewis Ferguson è ormai uno dei perni del Bologna con lo scozzese che è anche il capitano della squadra rossoblu. Non è da escludere però che il centrocampista voglia provare a confrontarsi in un’altra piazza che possa dargli la possibilità di lottare per la vittoria del campionato. Il Milan è intenzionato a tornare da subito competitivo ed è pronto a fare un tentativo per strappare il centrocampista al Bologna.

Per arrivare al cartellino del centrocampista serviranno circa 25 milioni di euro, una somma che i rossoneri potranno raggiungere solamente nel caso in cui dovessero raggiungere la qualificazione in Europa League. Se fosse invece il Bologna ad accedere alla competizione continentale l’affare diventerebbe molto difficile da chiudere per i rossoneri con gli emiliani intenzionati a non smantellare la propria rosa.

Non c’è però solamente Ferguson nel mirino del Milan in casa Bologna. I rossoneri seguono con attenzione anche altri gioielli della squadra di Vincenzo Italiano con Sam Beukema, Dan Ndoye e Santiago Castro che sono da tempo sul taccuino della proprietà anche se molto difficili da raggiunge viste le alte richieste degli emiliani.