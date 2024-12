Milan Futuro sconfitto 2-1 dalla Vis Pesaro, rossoneri furiosi con l’arbitro: errore grave

Under 23 rossonera sconfitta in trasferta, però la squadra di Bonera è molto arrabbiata con l’arbitro: ecco cosa è successo oggi.

Dopo la ritrovata vittoria di domenica scorsa contro il Gubbio, il Milan Futuro era atteso a un test più difficile sul campo della Vis Pesaro. Purtroppo, è arrivata una sconfitta per 2-1 che lasciata tanto amaro in bocca.

I rossoneri erano senza diversi titolari, visto che Paulo Fonseca ne ha convocati un po’ in Prima Squadra per affrontare il Genoa stasera a San Siro. Nonostante questa situazione, la compagine guidata da Daniele Bonera avrebbe probabilmente meritato di concludere la partita con un punto e non con un KO che la mantiene al terzultimo posto solitario nella classifica del girone B della Serie C. Sono 16 i punti dell’Under 23 milanista, la zona salvezza diretta è distante 3 lunghezze. Domenica prossima c’è un difficile match casalingo contro la Virtus Entella, oggi terzo in campionato. Prima, però, la sfida dei Quarti di Coppa Italia contro il Caldiero Terme (mercoledì 18 dicembre a Solbiate Arno)

Serie C, Vis Pesaro-Milan Futuro: KO che brucia

Il primo tempo di Vis Pesaro-Milan Futuro era terminato 0-0, con poche occasioni e poche emozioni. Entrambe le squadre avevano creato alcune occasioni interessanti in fase offensiva, ma senza riuscire a fare male e senza avere una continuità, solo fiammate. I gol sono arrivati tutti nella ripresa.

Il vantaggio dei padroni di casa è arrivato al 57′ con Alvin Obinna Okoro, che ha messo il pallone in rete dopo che Lapo Nava era rimasto a terra dopo essere stato colpito alla testa da Luca Paganini. L’arbitro Gangi ha commesso un errore nel non fischiare e non interrompere l’azione. Ovviamente, Bonera e i suoi giocatori si sono lamentati per il mancato fischio, ma hanno dovuto accettare tale decisione e pensare a reagire. Al 77′ il neo entrato Samuele Longo (ha sostituito l’infortunato Nicolò Turco) ha deviato di testa in rete un pallone che, sempre di testa, era stato colpito in precedenza da Diego Sia. L’ex Inter è stato reattivo e ha portato i rossoneri sul momentaneo 1-1.

Purtroppo, all’87’ una bellissima conclusione a giro di Kevin Cannavò ha permesso alla Vis Pesaro di allungare nuovamente e il Milan Futuro non è stato in grado di trovare il gol del pareggio. Davvero un peccato aver subito la beffa nel finale, un pareggio sarebbe stato un buon risultato, considerando le tante assenze di oggi.