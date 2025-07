Sarà lui il titolare in difesa, Allegri sorprende tutti: ha già scelto

Se non dovessero arrivare rinforzi, Allegri è pronto a sorprendere con una scelta importante per la prossima formazione titolare

Il Milan è in seria difficoltà. Nonostante l’arrivo di Igli Tare, e quindi di un direttore sportivo che mancava dai tempi di Massara, le cose in società sono sempre uguali. Le trattative per Ardon Jashari e per Archie Brown sono una chiara prova: per quanto riguarda il primo, i colloqui vanno avanti da oltre un mese per risparmiare qualche milione, facendo leva sulla volontà del ragazzo che sta facendo di tutto per spingere il Club Bruges a lasciarlo andare. Strategia che non ha funzionato con Brown, che ha addirittura preferito il Fenerbahce (con l’incredibile storia dell’aereo privato inviato in Belgio e delle visite mediche prenotate per ieri mattina a La Madonnina).

Insomma, sempre la solita storia, prova lampante che il problema va ben oltre il singolo dirigente ed è molto più radicato fra società e proprietà. In attesa di capire chi prenderà il Milan per sostituire Theo Hernandez (si sapeva da un anno che il francese sarebbe andato via eppure i rossoneri sono riusciti a farsi cogliere impreparati), Allegri lavora a Milanello con Davide Bartesaghi, citato anche durante la conferenza stampa di presentazione.

Milan, spazio a Bartesaghi: senza rinforzi sarà lui il titolare

Attualmente, per quel ruolo ci sono lui, Alex Jimenez (che però serve a destra, visto che Walker non è stato riscatto ed Emerson Royal è fuori dal progetto) e Vittorio Magni. Ecco perché, ad oggi, in vista della tournée fra Singapore, Hong Kong e Australia, l’ex terzino della Primavera del Milan Futuro è il forte candidato per ricoprire il ruolo da titolare. E se dovesse convincere Allegri, non è da escludere che possa giocare lui anche la prima gara ufficiale.

Il Milan sarà in campo molto presto, una settimana prima dell’inizio ufficiale del campionato: il prossimo 17 agosto, a San Siro, è atteso il Bari per il preliminare di Coppa Italia, gara che i rossoneri dovranno giocare a causa dell’ottavo posto della scorsa stagione. Per quell’occasione, se non dovesse ancora arrivare un nuovo terzino, Allegri potrebbe schierare dal primo minuto proprio Bartesaghi, alla sua terza stagione in prima squadra. Bartesaghi è un profilo molto interessante (non a caso diverse squadre lo hanno chiesto in prestito) perché ha le caratteristiche fisiche e tecniche anche per fare il centrale a sinistra di una difesa a tre, molto utilizzata da Allegri in carriera.