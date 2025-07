Asse caldissimo Milan-Bologna: triplo affare in arrivo

Continua ad essere molto caldo l’asse tra Milan e Bologna per quello che riguarda il calciomercato con i rossoneri che potrebbero andare a chiudere altri affari con gli emiliani.

Durante le ultime sessioni di calciomercato sono stati diversi i giocatori che si sono mossi lungo l’asse Milano-Bologna, da Saelemaekers a Calabria passando per Pobega e Hodzic.

Durante questa estate potrebbero essere tre i calciatori pronti a cambiare maglia con le due finaliste della scorsa Coppa Italia che sono pronte ad avere un confronto nei prossimi giorni per provare a chiudere l’affare. In casa Milan la necessità è quella di cedere considerato il fatto che a disposizione di Massimiliano Allegri c’è una lista di calciatori troppo ampia in vista della stagione che sta per partire. Sia per questioni di bilancio che per motivazioni tecniche, la volontà della dirigenza è quella di sfoltire l’organico lasciando partire almeno altri sei o sette giocatori.

Calciomercato, nuovi affari tra Milan e Bologna in estate

Milan e Bologna potrebbero tornare presto a trattare con i rossoblu che hanno messo nel mirino tre calciatori della squadra di Allegri. Gli emiliani stanno pensando a Tommaso Pobega, Yacine Adli e Noah Okafor.

Il centrocampista italiano è tornato dal prestito ai rossoblu e si è aggregato al ritiro della squadra di Allegri. Il classe 1999 poteva essere riscattato per una somma intorno ai 12 milioni di euro ma gli emiliani non hanno voluto investire tale somma. Il Bologna è però pronto a fare un nuovo tentativo andando a mettere sul piatto una cifra intorno ai 7 milioni di euro per il mediano.

Interessa anche Yacine Adli. Il francese ha avuto una stagione altalenante alla Fiorentina con i viola che hanno scelto di non trattenere il calciatore per il quale il Milan chiedeva circa 10 milioni di euro. Ora i rossoneri hanno comunicato all’ex Bordeaux che non rientra nei piani della squadra decidendo di inserirlo momentaneamente nella rosa del Milan Futuro di Oddo. Non è da escludere che l’affare possa concludersi in prestito con diritto di riscatto.

Il Bologna ha messo gli occhi anche su Noah Okafor. Lo svizzero piace molto alla dirigenza rossoblu che lo aveva cercato già durante lo scorso mercato di gennaio. Tornato dal prestito al Napoli, il classe 2000 potrebbe trasferirsi al Bologna nel caso in cui i rossoblu dovessero dare l’ok alla partenza di Dan Ndoye destinazione Napoli con il Milan che chiede circa 15 milioni di euro per il cartellino dell’ex attaccante del Salisburgo.