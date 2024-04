Serie A, ufficiali data e ora della 36° giornata: quando si gioca Milan-Cagliari

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari della 36esima giornata di Serie A, la terzultima. Ecco quando si gioca Milan-Cagliari.

Mancano soltanto quattro giornate alla fine del campionato e il Milan di Stefano Pioli sa di non poter essere soddisfatto a pieno della stagione. Non tanto per lo Scudetto perso con netto anticipo, ma per la lunga serie di delusioni regalate ai tifosi in diversi periodi dell’anno. Il Diavolo ha bruciato tutti i suoi obiettivi, se non quello di qualificarsi alla prossima Champions League. Poi, niente Coppa Italia, niente Champions League, niente Europa League. Quattro gare restanti in Serie A, in cui si dovrà fare il massimo per chiudere all’insegna della speranza e dei buoni auspici per il futuro. Altre figuracce non sono consentite.

Il Milan è reduce dal big match giocato a Torino contro la Juventus, in cui ha messo in campo l’ennesima deludente prestazione. 0-0 il risultato finale, e che ha aiutato a salvare il secondo posto, ma i rossoneri hanno fatto malissimo senza tirare neanche in porta. Già dalla prossima servirà una scossa, per provare a riprendere quelle motivazioni che ormai sembrano smarrite. Ci sarà il Genoa di Alberto Gilardino a far da rivale alla prossima di campionato, la 35esima. Appuntamento a San Siro, alle ore 18.00, contro la miglior neo promossa della stagione.

Anche in questo caso, il Milan sa che non sarà semplice fronteggiare una formazione come quella ligure, che ha dimostrato sempre di saper dire la sua. Dopo il Genoa, ci saranno poi Cagliari, Torino e Salernitana. Un tris di incontri semplici sulla carta, ma che solo il miglior Diavolo potrà vincere. Quando si giocheranno? La Lega Serie A ha ufficializzato data e ora della 36esima giornata.

Milan-Cagliari, si gioca di sabato

Come appreso dai canali ufficiali della Lega Serie A, sono stati confermati date e orari della 36esima giornata di campionato, la terzultima in sostanza. Il Milan, come accennato sopra, dovrà incontrare il Cagliari in casa a San Siro. Sino ad oggi, non erano ancora ufficiali date e orari del turno. Ma adesso sappiamo con certezza che Milan-Cagliari si giocherà sabato 11 maggio alle ore 20.45. La gara sarà trasmessa su DAZN, Sky e Now Tv.

36ª giornata: Milan-Cagliari, sabato 11 maggio 2024 ore 20.45 (DAZN, Sky e NOW).

Quanto a Torino-Milan e Milan-Salernitana, rispettivamente 37esima e 38esima di Serie A, bisognerà attendere ancora qualche giorno per sapere con certezza date e orari. Solo la prossima settimana, la Lega si preoccuperà di comunicarli.