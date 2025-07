Biennale col Milan: firma con i rossoneri, affare fatto

Il Milan vuole accelerare i tempi in sede di calciomercato per cercare di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una rosa quanto più possibile all’altezza della situazione.

I rossoneri sanno di dover mettere mano a diversi ruoli in vista della prossima stagione con Massimiliano Allegri che ha fatto esplicite richieste alla propria dirigenza.

Momento decisivo per il calciomercato del Milan che, persa la possibilità di arrivare a Brown, passato al Fenerbahce, deve rivedere i suoi piani anche per quello che riguarda il ruolo di terzino sinistro. Massimiliano Allegri ha chiesto l’acquisto di due terzini (uno destro e uno sinistro), un centrocampista centrale e un centravanti. Trattative alle quali va aggiunta la necessità di giungere ad un nuovo vice Maignan considerato il fatto che Marco Sportiello ha di fatto trovato l’accordo per il ritorno all’Atalanta.

Pronto a firmare col Milan: due anni di contratto con i rossoneri

Pietro Terracciano, secondo portiere della Fiorentina, è pronto a trasferirsi al Milan in vista della prossima stagione. L’estremo difensore è pronto a firmare un biennale con la squadra rossonera non appena sarà ufficiale il trasferimento di Marco Sportiello all’Atalanta.

Nei giorni scorsi il secondo portiere del Milan ha chiesto alla società di cambiare aria con l’Atalanta che è pronto a rimetterlo sotto contratto andando a completare il reparto con Carnesecchi. Il club rossonero non sembra intenzionato a frenare le volontà dell’estremo difensore classe 1992 ed ha già trovato un sostituto all’altezza. L’accordo con Terracciano è stato già trovato con i viola pronti a dare l’ok al trasferimento del proprio portiere.

L’arrivo di De Gea alla Fiorentina ha di fatto tolto spazio a Terracciano che accetterebbe di buon grado il trasferimento alla corte di Massimiliano Allegri potendo disputare le partite di Coppa Italia della prossima stagione. Nelle prossime ore ci sarà l’incontro decisivo per il futuro di Marco Sportiello col Milan pronto a dire addio al portiere che era giunto nel 2023.

Sportiello era stato accostato anche alla Roma di Gian Piero Gasperini nelle settimane scorse con i giallorossi pronti ad offrire il cartellino di Gollini in cambio. Un affare che non è andato in porto con Sportiello che è stato contattato sia dalla Cremonese (che avrebbe offerto il posto da titolare) che dai bergamaschi. Il classe 1992 dovrebbe rescindere il contratto con i rossoneri nelle prossime ore per poi accasarsi all’Atalanta a costo zero.