Milan, sfuma un altro affare: vola in Inghilterra

Le ultimissime sul mercato del Milan: il punto della situazione a circa un mese dall’inizio della stagione con la sfida al Bari in Coppa Italia

E’ un periodo non proprio facile per il Milan. Il club rossonero deve fare i conti con diversi rallentamenti sul mercato. Igli Tare sperava di poter mettere a disposizione di Massimiliano Allegri, Ardon Jashari e almeno un terzino prima della partenza squadra per la tournée.

Difficile se non impossibile che il Direttore sportivo ci riesca: Rafa Leao e compagni sono pronti a lasciare Milan sabato prossimo, 19 luglio. Il tempo, dunque, sta già per scadere: va detto, però, che per il centrocampista svizzero, il Diavolo ha fatto tutto quello che poteva, mettendo sul piatto una proposta da 32,5 milioni di euro più bonus.

Una proposta, che però non ha ricevuto il via libera da parte del Club Brugge, che sta continuando a tirare la corda. Il sì di Jashari, che ha detto no ad offerte più vantaggiose provenienti dalla Premier League, porta il Milan a sperare che la trattativa alla fine arrivi al traguardo, con una fumata rossonera. Ci sarà , però, da aspettare, così come per i terzini.

Milan, addio al terzino: va verso la Premier League

La situazione resta ingarbugliata anche per quanto riguarda i terzini. Il Milan aveva deciso di chiudere per Archie Brown, ma i soldi del Fenerbahce lo hanno portato in Turchia. Oggi è difficile capire chi potrà essere il dopo Theo Hernandez. Servirà del tempo per individuare il profilo giusto.

Anche a destra la situazione non è certo migliore: Doué costa tanto e l’offerta del Milan non si avvicina alle richieste dello Strasburgo. E’ il fratello dell’attaccante del Psg il preferito da Igli Tare, ma senza una giusta offerta difficilmente si muoverà . Ma sta per sfumare anche l’alternativa: Pubill, che ha una valutazione decisamente più bassa, sui 15 milioni di euro, è sempre più destinato a volare in Inghilterra. I Wolves stanno insistendo per acquistarlo.

Oggi, dunque, al Milan, Massimiliano Allegri può contare solamente sui giovani: Alex Jimenez, Davide Bartesaghi e Magni, oltre ad Emerson Royal, che però lascerà il rossonero. Non è un caso se sabato il tecnico livornese ha provato Tommaso Pobega e Alexis Saelemaekers come terzini. Una soluzione non nuova, ma che ha fatto sorridere i tifosi del Diavolo.