Milan, allarme Leao: una big europea si fa avanti

Il club rossonero potrebbe ricevere una ricca offerta da parte di una importante società europea: le ultime news.

Il Milan ha già venduto due titolarissimi delle ultime stagioni come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, e non avrebbe in programma di cedere altri calciatori considerati delle prime scelte. L’unico semi-titolare che potrebbe partire è Malick Thiaw, per il quale era stata accettata l’offerta da circa 25 milioni di euro del Como.

In queste settimane non sono mancati dei rumors riguardanti anche Rafael Leao, però dal Milan è sempre trapelata l’intenzione di continuare a puntare su di lui. Il numero 10 rossonero non ha chiesto la cessione, ha ancora le motivazioni per rimanere a Milano e dare un contributo al nuovo progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore rossonero è convinto di poterlo valorizzare al meglio.

Rafael Leao: offerta in arrivo al Milan?

Salvo sorprese clamorose, l’ex di Sporting CP e Lille dovrebbe continuare a giocare nel Milan. Intanto, però, è arrivata un’indiscrezione interessante dalla Francia.

L’Equipe ha rivelato che Luis Campos, uomo mercato del Paris Saint Germain, avrebbe preso contatti con l’entourage di Leao. Anche con quello di Victor Osimhen, attaccante che il Napoli non vede l’ora di vendere, anche se solo per i 75 milioni di euro della clausola di risoluzione presente nel contratto.

Al momento, non risultano esserci offerte. Il Milan potrebbe essere tentato solo se il PSG si presentasse con almeno 100 milioni di euro. Anche se Leao ha avuto alti e bassi nel rendimento, il club rossonero non intende fare “regali” in un calciomercato spesso pazzo, con calciatori che vengono ipervalutati. Rafa da quattro stagioni è in doppia cifra con gol e assist, nonostante venga comunque criticato perché in diverse partite non mostra l’atteggiamento e l’incisività che tutti si aspettano da un talento come lui.

Il PSG, vincitore dell’ultima Champions League e finalista perdente del Mondiale per Club, ha certamente la forza economica per formulare una ricca offerta sia al Milan sia a Leao. Vedremo nei prossimi giorni se ci sarà un assalto concreto oppure se non ci saranno sviluppi.

Campos conosce Rafa dai tempi del Lille, c’era lui dirigente del club quando il portoghese arrivò dallo Sporting CP a parametro zero. Un’operazione che ha portato il club di Lisbona a fare causa al calciatore, che assieme al LOSC si è ritrovato a pagare un risarcimento di circa 20 milioni di euro (interessi inclusi) per la risoluzione unilaterale del contratto che lo aveva liberato per trasferirsi in Francia. Quella cifra è stata poi pagata dal Milan.