Ora c’è l’ufficialità: il giovane bomber firma col Milan

Il giocatore ha firmato ufficialmente con il Milan: il giovanissimo bomber è pronto ad iniziare una nuova avventura

L’anno scorso è iniziato il progetto Milan Futuro. Voluto fortemente da Zlatan Ibrahimovic, doveva essere il modo giusto per crescere i giovani giocatori del settore giovanile. La rosa era composta principalmente dalla Primavera che, nelle stagioni precedenti, grazie anche al lavoro di Ignazio Abate, aveva fatto davvero molto bene (raggiungendo anche la finale di Youth League, traguardo storico per una squadra italiana). Purtroppo però Ibrahimovic ha scelto Daniele Bonera come allenatore e non il suo ex compagno di squadra, passato poi alla Ternana (oggi alla Juve Stabia in Serie B).

L’errore più grave in assoluto è stato affidare il progetto a Jovan Kirowski, un amico dai tempi di Los Angeles. Risultato: Milan Futuro in Serie D dopo aver perso i Play-Off contro la Spal. Ci ha provato Massimo Oddo a cambiare le cose, e lo ha fatto davvero bene, ma purtroppo si è dovuto arrendere. Il Milan ha deciso, giustamente, di puntare ancora su di lui per ripartire, ma la squadra sarà profondamente cambiata.

Il giovane attaccante ha firmato, è ufficiale

Il Milan ha già ufficializzato diverse operazioni in entrata per la squadra che comporrà la rosa del Milan Futuro, che si è ritrovato ufficialmente ieri a Milanello per l’inizio del ritiro (in squadra c’è anche Yacine Adli, che non fa parte del progetto di Allegri). Una delle ultime riguarda la firma di un giovanissimo attaccante, classe 2006, sul suo primo contratto da professionista.

Come annunciato ufficialmente dal club, l’attaccante Andrea Di Siena, che è nel settore giovanile rossonero da cinque stagioni, ha firmato il primo contratto da professionista e farà parte del progetto Milan Futuro. Chi lo conosce, scommette in un futuro radioso per lui: è giovanissimo ma ha già delle doti importanti, e l’occasione di giocare la Serie D con la squadra rossonera è sicuramente una grande opportunità per dimostrarlo. Di Siena fa parte di una lunga lista di talenti sfornati e cresciuti dal settore giovanile di cui si parla un gran bene, ma diversi di questi sono stati gestiti molto male dalla società. Camarda, l’esempio più lampante, costretto al prestito al Lecce. Liberali, talento di altissimo livello, messo sul mercato, e così anche altri. La firma di Di Siena è finalmente una buona conferma, invece.