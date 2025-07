Ufficiale l’addio al Milan, il messaggio è strappalacrime

Il giocatore ha annunciato ufficialmente l’addio al Milan con un toccante messaggio su Instagram, tifosi in lacrime

In questo calciomercato, il Milan ha perso pezzi importanti. Il primo è stato Tijjani Reijnders, passato al Manchester City ad inizio giugno per 57 milioni di parte fissa più bonus. La cifra, in totale, dovrebbe raggiungere i 70 milioni, ma i bonus inseriti non sono così facilmente raggiungibili come si era detto. L’altra cessione è davvero dolorosa perché è quella di Theo Hernandez, che è passato all’Al-Hilal: dopo sei stagioni con la maglia rossonera, raggiungendo anche importanti gradi di capitano, è stato costretto ad andar via a causa delle scelte della società, che aveva ormai deciso di separarsi da lui da tanto tempo (e infatti non gli è mai stato proposto un serio rinnovo di contratto).

Per quanto riguarda le entrate, ad oggi siamo fermi a Samuele Ricci e a Luka Modric: con una rosa quasi da rifare, a metà luglio i rossoneri non hanno fatto nient’altro. E nel frattempo continua a perdere pezzi, anche per quanto riguarda il settore giovanile.

Il difensore saluta il Milan, è ufficiale: il messaggio social

La prima squadra ha chiuso il campionato all’ottavo posto e il Milan Futuro è retrocesso in Serie D. L’unica squadra che ha portato qualche risultato è stata la Primavera, gestita non a caso da Vincenzo Vergine e allenata da Federico Guidi. A proposito di perdita di pezzi importanti: il tecnico ha preferito lasciare i rossoneri per tornare ad allenare la Primavera della Roma (al suo posto promosso Renna). E non è finita qui.

I rossoneri hanno perso anche un interessante giovane come Parmiggiani. Con il settore giovanile rossonero ha fatto tutta la trafila: è entrato nel vivaio da bambino e adesso, dopo otto anni, andrà via. La società non ha proposto al difensore un rinnovo di contratto, quindi lascerà la squadra a costo zero e vestirà la maglia dell’Atalanta, che lo utilizzerà nella squadra U23 in Lega Pro. Pietro ha deciso di comunicare l’addio al Milan con un lungo e toccante messaggio: “Dopo 8 anni è arrivato il momento di salutare la squadra che mi ha cresciuto, che mi ha fatto diventare un giocatore e un uomo migliore.

Ringrazio tutti i miei compagni e lo staff che mi sono sempre stati vicini nei momenti di difficoltà e con cui ho condiviso ricordi indelebili che resteranno sempre dentro di me. Grazie“.