Jashari al Milan, atteso in ritiro: il punto della situazione

Le ultime sul futuro del centrocampista svizzero: ecco cosa sta succedendo. Il Milan lo aspetta a braccia aperte

Continua il tormentone Jashari. Il centrocampista svizzero, il prescelto per rafforzare la mediana del Milan, è ancora l’obiettivo numero uno di Igli Tare. L’albanese ha chiesto tempo, sapendo che la trattativa è un vero e proprio braccio di ferro con una proprietà, quella del Club Brugge, apparsa poco propensa a cedere il giocatore ai rossoneri.

Le prossime ore potrebbero essere importanti per il futuro di Jashari, chiamato a rispondere alla convocazione del club belga in vista del ritiro. Si è scritto di un giocatore pronto a disertare, ma secondo quanto appreso – salvo cambi di programma – dovrebbe essere regolarmente presente. Una scelta che non per forza va vista come una notizia negativa. Rompere completamente con il Club Brugge, infatti, potrebbe essere controproducente.

Ardon Jashari heeft zich zoals afgesproken gemeld in het Basecamp vandaag. Hij traint vanaf vandaag mee met @ClubBrugge @hlnsport — Tomas Taecke (@tomaztaecke) July 15, 2025

Dal Belgio arrivano così conferme, il giornalista Tomas Taecke di HLN Sport scrive sul proprio profilo X che Ardon Jashari si è regolarmente presentato oggi al centro sportivo del Club Brugge, come concordato.

Milan, Jashari pensiero fisso

La situazione dunque è tutta da monitorare, ma il Milan ha voglia di regalarsi Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero è un pensiero fisso

Al riparo dalla mediaticità che l’operazione aveva assunto, proseguono i contatti tra Milan e Club Brugge per limare le distanze che separano Jashari dal vestire rossonero. Il Milan vorrebbe consegnare al più presto il giocatore nelle mani di Allegri, nonché timbrare presente in una trattativa ammessa dagli stessi dirigenti, il Club Brugge sembra essere conscio di non poter tirare oltremodo la corda, nonostante la loro posizione per nulla accomodante. Le prossime ore saranno determinanti, trattativa che prosegue nonostante tutto.

Il punto fatto da Alessandro Jacobone sul proprio profilo X rispecchia quanto sta accadendo attorno a Jashari. Serve dunque tempo.