Dumfries e lo striscione contro Theo Hernandez: arrivano le scuse dell’interista (FOTO)

Sono arrivate le scuse di Denzel Dumfries dopo quanto fatto durante la parata dello Scudetto interista a Milano. L’olandese si è scusato.

L’Inter e i suoi giocatori continuano imperterriti a festeggiare il ventesimo Scudetto conquistato in questa stagione. Il Biscione si è laureato Campione d’Italia proprio nel giorno del derby contro il Milan, aggiudicandosi il titolo con ben cinque giornate d’anticipo. Ma è stato dopo la vittoria contro il Torino, nell’ultima di campionato, che ha avuto luogo la famigerata parata del pullman dell’Inter per le vie di Milano. La squadra di Simone Inzaghi ha sfilato coi tifosi in un bus scoperto, festeggiando il successo.

Ma, come abbiamo appreso nelle scorse ore e come hanno mostrato le immagini, un episodio ha macchiato la grande festa nerazzurra. Il Presidente Steven Zhang si era raccomandato coi suoi giocatori di essere corretti e sportivi durante tutti i festeggiamenti, ma chi è che andato contro il cinese è stato Denzel Dumfries. Difatti, l’esterno olandese ha esposto durante la parata uno striscione che raffigurava egli stesso tenere al guinzaglio un cane con la faccia di Theo Hernandez. Dumfries ha sorretto con estrema foga il lenzuolo bianco in questione.

Il fatto non è passato inosservato alla Procurale Federale della FIGC, ora pronta a sanzionare il nerazzurro andato contro l’articolo 4 della giustizia sportiva. Intanto, però, sono arrivate le scuse direttamente dal giocatore.

Dumfries chiede scusa

Ricordiamo che nel 2022, durante la festa Scudetto del Milan, anche Theo Hernandez, Mike Maignan, Sandro Tonali e Rade Krunic erano andati incontro a sanzioni della Procura per alcuni striscioni contro l’Inter. Inevitabilmente, stessa sorte toccherà a Denzel Dumfries. Si attende una multa nei suoi confronti, ma lui intanto ha voluto scusarsi, non di certo con Theo Hernandez, ma coi suoi tifosi per il gesto immaturo e inadeguato. In un post Instagram, ha così scritto in didascalia l’olandese:

“Ieri è stato il giorno più bello per me, tutti i giocatori, e tutti al club. Grazie mille ai fans che si sono presentati in migliaia alla parata. È stata una bella sensazione festeggiare con tutti voi, ha significato tanto per la squadra. Durante la parata, ho tenuto su uno striscione che mostrava un’immagine inappropriata.

Sono un giocatore che ama la rivalità nel calcio, è una parte cruciale di qualsiasi gioco. Mi rendo conto che tenere alto lo striscione è stato un errore di giudizio da parte mia e per niente intelligente. Passiamo al focus su quella che è stata la stagione più incredibile per l’Inter Milan. Grazie ancora per tutto il vostro sostegno in questa stagione, e per i festeggiamenti di ieri, non li dimenticherò mai”.