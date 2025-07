Allegri ha la soluzione, scelti i due terzini: tutti sorpresi

Le ultimissime sulla squadra di Massimiliano Allegri che ha la soluzione per la difesa. La scelta sorprende tutti

Una scelta che sorprende. Massimiliano Allegri sta lavorando sul suo Milan e in attesa di rinforzi è pronto a sperimentare idee nuove. Oggi per il Diavolo è il giorno di Luka Modric, che sbarcherà a Malpensa, prima di svolgere le visite mediche che lo porteranno a firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per la prossima stagione.

Ma i calciomercato dei rossoneri non si può certo fermare al croato. Igli Tare è chiamato a migliorare la squadra con l’acquisto di un nuovo centrocampista e il prescelto porta il nome di Jashari. Serve pazienza per capire se alla fine il Club Brugge cederĂ o continuerĂ a far muro. ServirĂ , poi, prendere un attaccante: al momento Allegri può disporre del solo Santiago Gimenez, oltre a Lorenzo Colombo che è destinato a fare le valigie.

Il mercato del Milan prevederĂ chiaramente anche gli arrivi di almeno due nuovi difensori. Il centrale verrĂ preso qualora qualcuno lascerĂ la squadra. Tare prenderĂ di certo due terzini, uno destro e uno sinistro. Inevitabile dopo gli addii di Theo Hernandez, Kyle Walker, Alessandro Florenzi e Davide Calabria.

Milan, il punto sui terzini: la strategia del Diavolo

Il Milan era pronto a puntare su Archie Brown, ma il calciatore ha preferito il Fenerbahce di Jose Mourinho. Sulla destra, invece, il preferito è Doué, ma il suo costo viene considerato eccessivo. Attenzione così a Pubill.

Oggi, dunque, il Milan è senza i suoi terzini titolari. Nella sgambata del primo giorno di raduno, Massimiliano Allegri ha schierato Magni, Jimenez, Bartesaghi e Terracciano. Nell’amichevole in famiglia di sabato scorso, invece, il tecnico livornese ha deciso di affidarsi a Saelemaekers e Tommaso Pobega.Â

Non sorprende la scelta del belga, un vero e proprio jolly del quale si è parlato tanto. Stupisce, invece, l’utilizzo del centrocampista italiano, anche se non è la prima volta che un allenatore decide di provarlo in quel ruolo. ChissĂ che Pobega non riesca a convincere in quella posizione.

Il giocatore ha le valigie in mano, ma non è stato escluso dalla prima squadra come è successo a Ismael Bennacer e Yacine Adli, che si alleneranno a parte nei prossimi giorni in attesa di sistemazione