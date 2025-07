Lo scambio è sensazionale, il Milan piazza l’affare in Serie A

I rossoneri non mollano e provano ad inserire nell’affare due giocatori per ottenere il sì, tutti i dettagli dell’importante offerta

Il Milan di acquisti da fare ne ha un bel po’ e fra questi c’è anche un nuovo difensore centrale. Al momento, Allegri ne ha a disposizione quattro. Al primo giorno di raduno, abbiamo visto spesso l’allenatore parlare con Pavlovic, difensore che, nella scorsa stagione, ha convinto i tifosi per la sua attitudine positiva ma gli errori commessi sono davvero grossolani ed è difficile da spiegare come abbiano fatto Furlani e Moncada ad investire 20 milioni per un centrale così distante dal modo di difendere di Paulo Fonseca.

Allegri potrebbe lavorarci: la base c’è, ma Pavlovic ha bisogno di fare un percorso importante per diventare un difensore davvero affidabile. C’è da chiarire la situazione Tomori, ceduto a gennaio al Tottenham ma poi l’affare è saltato per volontà del ragazzo. Gabbia non è in discussione e Malick Thiaw, dopo aver rifiutato il trasferimento al Como, spinge per tornare in Germania. In caso di uscita del tedesco, o anche dell’inglese, il Milan prenderà un altro difensore e il profilo è ormai noto a tutti: Giovanni Leoni, classe 2006 autore di un’ottima stagione al Parma.

Soldi più due giocatori, il Milan spera così di ottenere il sì

Leoni è nel mirino del Milan da tempi non sospetti: Tare ha confermato l’interesse, sottolineando che è un profilo molto gradito ad Allegri. L’ostacolo però è sempre lo stesso: la valutazione che ne fa il Parma, ad oggi, è troppo alta per le casse dei rossoneri, che superano la classica offerta da 20 milioni solo in casi eccezionali (come Gimenez a gennaio e Jashari adesso, proposte possibili solo grazie a incastri di bilancio).

Il Parma vuole 30 milioni per Leoni e c’è la forte volontà di tenerlo un altro anno, consapevoli che il difensore può ancora crescere e migliorare ulteriormente la sua valutazione economica. Inoltre, sul difensore giovanissimo ci sono anche Inter e Juventus: insomma, ci sono tutte le condizioni per rendere difficile un acquisto da parte del Milan. Che però ha un asso nella manica. Anzi, due. Il Parma, infatti, ha mostrato interesse per Lorenzo Colombo, attaccante rientrato ai rossoneri dopo il prestito all’Empoli. In più, c’è sempre la questione Mattia Liberali apertissima: i rossoneri potrebbero quindi provare ad inserire entrambi i cartellini per abbassare il prezzo di Leoni. Resta complicato un sì da parte dei ducali, che puntano a massimizzare l’entrata di un ragazzo dal futuro radioso e dal potenziale altissimo.