News Milan: le parole di Gianluigi Donnarumma a ‘Sky Sport’ dopo la vittoria sul Frosinone.

Frosinone-Milan l’ha decisa Gianluigi Donnarumma. Il rigore neutralizzato a Ciano ha permesso ai suoi di uscire fuori e di sbloccare il risultato. Il giovane portiere ha risposto ad alcune domande ai microfoni di ‘Sky Sport’.

Ecco l’analisi di Gigio sulla gara di questa sera a San Siro: “Abbiamo fatto fatica nel primo tempo, ma lo sapevamo che fosse una partita difficile. Dovevamo dare il massimo. Il rigore ci ha poi dato la scossa che ci ha portati al vantaggio e alla vittoria”. Donnarumma racconta proprio la parata del rigore: “In quella parata c’è tutto, sono molto felice di averlo fatto davanti ai nostri tifosi e soprattutto di aver vinto”.

La corsa Champions League però è sempre più complicata: “E’ il nostro obiettivo di una grande stagione, speriamo di raggiungerlo. Ce l’abbiamo messa tutta“. Intanto in queste settimana si è parlato ancora di lui e di un suo possibile passaggio al Paris Saint-Germain: “Non ne voglio parlare, preferisco parlare di Abate, un ragazzo davvero speciale. Abbiamo passato tanto tempo insieme in ritiro, gli voglio tanto bene, gli faccio un in bocca al lupo”.

MILAN-FROSINONE, PIATEK: “GOL IMPORTANTE, MA CONTA LA SQUADRA”

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it