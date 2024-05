Milan sotto attacco: non solo Theo, il Bayern Monaco vuole un’altra stella rossonera

Il Milan preda nel mercato estivo: il club rossonero è finito nel mirino del Bayern Monaco. Non solo Theo Hernandez, i tedeschi puntano un’altra stella

Un Milan competitivo, in grado di ridurre se non azzerare il gap dall’Inter fresca vincitrice dello scudetto che possa dire la sua anche in Europa. Cardinale vuole portare il Milan in alto, alla vittoria ed ha lanciato il diktat quasi inderogabile. Spetterà alla dirigenza costruire una squadra all’altezza.

Ibrahimovic, con Moncada e Furlani, lavorano già sul Milan che verrà: il primo tassello riguarda ovviamente la panchina. Stefano Pioli al passo d’addio, al suo posto probabilmente Lopetegui anche se restano in piedi altri profili, da Farioli a Van Bommel e Conte fino al sogno De Zerbi. Definito il tecnico, le attenzioni si concentreranno poi sulla rosa che necessita di alcuni rinforzi.

Se in entrata il Milan dovrà probabilemte antipare la folta concorrenza su alcuni obiettivi in comune, in uscita la dirigenza dovrà guardarsi dagli assalti dei top club ai suoi gioielli. In via Aldo Rossi nessuno è incedibile e con l’offerta giusta possono partire tutti: un presupposto necessario per far comprendere quanto sia possibile che i rossoneri salutino alcuni dei protagonisti in questa stagione.

Milan, assalto del Bayern Monaco a Tomori

Theo Hernandez e Rafa Leao sono le stelle più luminose del Milan insieme a Mike Maignan: tre calciatori che saranno di certo protagonisti anche ai prossimi Europei di calcio che si disputeranno in Germania, vetrina importante e fondamentale per poter attirare maggiormente l’attenzione dei club sui calciatori.

Nel mirino dei top club è però finito un altro calciatore: si tratta di Fikayo Tomori, centrale inglese e pilastro della retroguardia rossonera. Stando a quanto afferma Florian Plettenberg, sul centrale si è mosso con decisione il Bayern Monaco a caccia di profili in grado di regalare una solidità difensiva che in questa stagione è decisamente mancata.

In casa bavarese potrebbero dire addio Upamecano o De Ligt – non è esclusa una doppia partenza, ma acnhe Kim è in bilico – e vorrebbero ripartire da un centrale di sicuro affidamento che negli anni disputati al Milan ha messo in mostra il suo valore e le sue qualità.

Il Milan, al momento, considera incedibile il difensore, pilastro su cui costruire attorno la difesa del futuro, affiancando un centrale di qualità però di certo i bavaresi hanno argomenti economici convincenti per strappare l’inglese al Milan.