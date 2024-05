Milan, il retroscena di mercato: “Contatti avviati a gennaio, ma in futuro…”

Il calciatore di esperienza internazionale conferma di aver avuto contatti e dialoghi con il Milan e di non escludere un futuro in Italia.

Ormai mancano poche settimane alla fine della stagione ed all’inizio automatico della sessione di calciomercato estivo. Il Milan, che ha messo già in tasca la qualificazione alla prossima Champions League, sarà una delle società maggiormente attive, anche per via del cambio di allenatore e l’avvio di un progetto tecnico diverso.

Le priorità estive di mercato saranno senza dubbio l’acquisto di un centravanti titolare, vista la partenza ormai certa di Olivier Giroud, e un paio di innesti tra difesa e centrocampo per migliorare la qualità e la duttilità della rosa, comunque già oggi molto apprezzata e ricca di calciatori in ascesa.

Non è dunque da escludere che il Milan possa prendere un centrale difensivo, visto che Simon Kjaer è ormai prossimo alla scadenza ed altri difensori come Kalulu, Pellegrino e Simic non rientrano ancora nei gusti e nei favori del club. In attesa di capire tali strategie, spunta un retroscena su un centrale esperto ed internazionale, che è stato molto vicino al Milan già a gennaio scorso.

La conferma del difensore: poteva finire al Milan a gennaio

Stiamo parlando di Clement Lenglet, difensore mancino di nazionalità francese, uno degli obiettivi seguiti dal Milan nel mercato di riparazione. A gennaio il club rossonero sembrava intenzionato ad ingaggiare un nuovo stopper, visti i tanti infortuni in quel periodo. Ma alla fine, nonostante i vari sondaggi, la scelta è ricaduta sul rientro di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal.

Lenglet però, interpellato da Gianlucadimarzio.com, ha rivelato di essere stato vicino al Milan. O quanto meno di aver parlato concretamente con il club rossonero, senza però andare a fondo nelle discussioni: “Il Milan? Non giocavo con continuità e quindi volevo trovare una soluzione. La mia priorità era giocare e in quel momento non era possibile, quindi ci sono stati contatti con altri club. Poi ho iniziato a giocare e i piani sono cambiati. Ma la Serie A è un campionato che mi piace”.

Dunque non escluso che Lenglet possa tornare in auge per il Milan, visto che attualmente gioca nell’Aston Villa ma solo a titolo temporaneo. In estate probabilmente tornerà al Barcellona, dove non è certo considerato un giocatore indispensabile, per essere poi nuovamente messo sul mercato.

I rossoneri ad oggi stanno valutando altre opzioni più giovani (Lenglet è un classe ’95), ma quello dell’ex Siviglia potrebbe essere un nome interessante per completare il reparto e dargli un esprit più internazionale.