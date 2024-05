Dalla retrocessione al Milan: clamorosa idea dal Sassuolo

Il club rossonero potrebbe pescare dalla squadra emiliana, che nella prossima stagione giocherà nel campionato cadetto: c’è un’idea che stuzzica.

Ci saranno alcuni investimenti importanti che il Milan effettuerà nel prossimo calciomercato estivo, ad esempio quelli su un centrocampista e su un centravanti. I tifosi si aspettano due colpi di rilievo in questi ruoli, però ci saranno anche altri rinforzi che dovranno arrivare.

Certamente la dirigenza guarderà anche alle occasioni a parametro zero e a quelle a basso accosto. Ci saranno diverse operazioni da fare, anche se non una rivoluzione, e a Milanello potrebbe arrivare anche qualche nome a sorpresa low profile.

Milan, opzione sorprendente per l’attacco

L’estate scorsa il Milan ha preso a titolo gratuito Luka Jovic, la cui permanenza è incerta. Il suo contratto scade a fine giugno e c’è un’opzione a favore del club per il prolungamento, però non è ancora chiaro se le parti continueranno insieme nella prossima stagione. Sicuramente ci sarà un incontro dopo l’ultima partita per capire se vi siano le giuste condizioni.

Se Jovic non dovesse rinnovare, il club si ritroverebbe a prendere sia un attaccante titolare sia uno di riserva. Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, una delle idee è Andrea Pinamonti. Il 25enne trentino gioca nel Sassuolo, appena retrocesso in Serie B, e in questa stagione ha totalizzato 12 gol e 2 assist nelle 39 presenze distribuite tra Serie A e Coppa Italia.

L’ex Inter ha una valutazione di 10 milioni di euro e percepisce uno stipendio da ben 2,4 milioni netti annui: Il Sassuolo dovrà ridimensionare il tetto ingaggi e dunque valuterà le offerte che arriveranno, sperando di ricavare una buona cifra dopo aver speso ben 20 milioni per riscattare il cartellino nell’estate 2023 dopo la stagione di prestito.

Pinamonti non dovrebbe avere problemi a trovare una sistemazione, anche se probabilmente dovrà rivedere le sue pretese economiche. In ottica Milan, il suo arrivo sarebbe utile anche per il discorso liste, visto che si tratta di un giocatore cresciuto in un settore giovanile italiano. Non è un nome che fa sognare i tifosi e forse non ne è neppure tra le primissime scelte in caso di addio di Jovic, però può essere un’alternativa presa in considerazione dalla dirigenza.

In Serie A sono Fiorentina e Torino le squadre maggiormente interessate. Sicuramente possono dargli più spazio di quello che avrebbe a Milano, una piazza dove comunque tornerebbe di corsa per rimettersi alla prova in un grande club.