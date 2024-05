Milan, annuncio UFFICIALE: ritorno confermato

Torna al Milan dopo il prestito. Il belga non rientra nei piani del Diavolo, che adesso dovrà trovare un acquirente dopo una stagione complicata

E’ finita l’avventura dell’attaccante belga con la sua attuale squadra. Dal primo luglio così sarà nuovamente un giocatore del Milan.

L’annuncio ufficiale del rientro alla base di Divock Origi è arrivato direttamente dal Nottingham Forest, che sul proprio sito ha comunicato la fine del rapporto con l’ex Liverpool così come con Giovanni Reyna, Nuno Tavares, Gonzalo Montiel, e Rodrigo Ribeiro.

Divock Origi chiude la sua avventura inglese con un solo gol, in FA Cup, contro il Bristol City. E’ rimasto all’asciutto, invece, in Premier League. Una separazione, dunque, inevitabile visto il bilancio decisamente negativo. Per il Milan sarà chiaramente un problema da risolvere.

Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani dovranno trovare il prima possibile un acquirente, con la speranza che il calciatore, con un contratto fino al 30 giugno 2026, torni ad essere cercato da club della Major League Soccer. Difficile, immaginare, un futuro diverso per Origi, che verosimilmente si trasferirà in leghe minori per provare a rilanciarsi. Gli Stati Uniti sono chiaramente una possibilità, ma attenzione anche alla Turchia o all’Arabia Saudita. La sua valutazione è di cinque milioni di euro, ma la sensazione è che possa andar via anche per meno.

Prestiti di ritorno

Divock Origi non è l’unico giocatore in prestito che farà ritorno alla base. Stesso destino toccherà a Marko Lazetic, che al Fortuna Sittard, in Olanda, non ha praticamente mai visto il campo.

Non rientrerà nei piani del Milan così come Ballo-Toure, che farà ritorno dal Fulham. Per lui si preannuncia un destino simile a quello di Origi, anche se non è da escludere un rientro in Ligue 1.

Non sono un problema, invece, Daniel Maldini, Lorenzo Colombo e Marco Nasti. Il Milan in questo caso si prenderà il giusto tempo per capire cosa fare con i tre giovani calciatori cresciuti nel vivaio. Non è da escludere dei nuovi prestiti o che rientrino in altri affari. D’altronde in Serie A hanno parecchio mercato.

Chi non rientrerà alla base sono invece Charles De Ketelaere e Alexis Saelemaekers, che hanno fatto molto bene con Atalanta e Bologna, pronte a puntare ancora su di loro. Una doppia cessione che frutterà alle casse poco meno di 40 milioni di euro