Milan in lutto: addio all’ex campione, aveva 85 anni

Schnellinger, grande ex giocatore rossonero, è venuto a mancare nelle scorse: ben nove stagioni trascorse a Milano e otto trofei vinti.

Il mondo del calcio piange la morte di Karl-Heinz Schnellinger, ex terzino sinistro che nella sua carriera ha giocato anche in Serie A con le maglie di Roma, Mantova e Milan. Aveva 85 anni. Si è spento ieri sera presso l’ospedale San Raffaele di Milano, era malato da tempo.

Era arrivato in Italia nel 1963, quando la Roma lo prelevò dal Colonia e lo cedette in prestito al Mantova. 33 presenze e 2 gol, poi il rientro nella capitale per una stagione e nell’estate del 1965 si concretizzò il trasferimento al Milan. Era un terzino forte fisicamente e sapeva giocare anche in altri ruoli. Veniva soprannominato Panzer per il suo strapotere fisico o Volkswagen per la sua continuità di rendimento.

Schnellinger, la sua carriera al Milan

A volerlo al Milan era stato Gipo Viani, allora direttore tecnico del club. Il tedesco divenne subito una colonna della squadra e poi un fedelissimo di Nereo Rocco (tornato a Milano nel 1967). Ha indossato la maglia rossonera per ben nove stagioni, totalizzando 334 presenze e 3 gol.

Schnellinger ha anche alzato otto trofei con il Diavolo: uno Scudetto, tre Coppa Italia, due Coppa delle Coppe, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Lasciò il Milan e l’Italia nel 1974 per disputare un’ultima stagione in patria con con il TeBe Berlino. Dopo il ritiro si è stabilito a Milano, città alla quale è rimasto legatissimo grazie all’esperienza calcistica vissuta in rossonero.

L’ex giocatore ha fatto carriera anche a livello di nazionale, giocando ben quattro Mondiali consecutivi con la Germania. Famosa è rimasta la sua partecipazione a Messico 1970, perché l’allora Germania Ovest affrontò l’Italia nella semifinale giocata allo stadio Azteca di Città del Messico. Un 4-3 per gli azzurri passato alla storia. Schnellinger fu l’autore del gol dell’1-1 al 90′, portando così le squadre a disputare dei tempi supplementari che hanno regalato spettacolo ai tifosi. Non a caso, quella fu denominata La Partita del Secolo.

Il Milan non ha fatto mancare il proprio messaggio di cordoglio dopo la scomparsa del tedesco: “Karl-Heinz Schnellinger campione d’Italia, d’Europa e del Mondo con il Milan. Il Carletto del Paròn è stato con Gianni Rivera il protagonista della Partita del Secolo allo stadio Azteca di Città del Messico. Ciao indimenticato e indimenticabile Karl. Con un immenso grazie da tutto il Milan e da tutti i Milanisti“.