Panchina Milan, scelta fatta: testa a testa finale

La strada è tracciata: testa a testa per scegliere il nuovo allenatore del Milan. Ci sono solo due nomi nella testa dei dirigenti

Sale l’attesa per il cambio in panchina in casa Milan. I tifosi sono ormai stanchi di continuare a leggere nomi su nomi legati al dopo Stefano Pioli.

Nelle ultime ore, però, la cerchia appare essersi ristretta a due nomi. Sullo sfondo resta l’idea di un mister X, che potrebbe essere Roberto De Zerbi, ma nonostante i tanti rumors e la volontà dell’italiano di approdare in rossonero, non si registrano ad oggi contatti diretti tra le parti.

Non si può certo escludere che il Milan stia lavorando sotto traccia con un profilo che non è mai emerso o che è stato fortemente smentito, ma in questo momento come sottolinea stamani Tuttosport, la lista dei nomi appare ristretta a due, quelli di Paulo Fonseca e Mark van Bommel.Â

Da una parte l’idea caldeggiata soprattutto da Geoffrey Moncada, dall’altra un profilo che piace a Zlatan Ibrahimović. Presto, dunque, conosceremo la verità , con il portoghese che ha sul tavolo anche l’offerta di rinnovo con il Lille, con il quale ha parlato nelle scorse ore, e un’altra da parte del Marsiglia, che secondo gli esperti è più importante rispetto a quella formulata dal Milan. Fonseca ha chiuso la stagione al quarto posto in Ligue 1, alle spalle anche del Brest.

Malumore rossonero

Entrambi i profili non appaiono graditi alla tifoseria, ma sull’olandese può esserci il beneficio del dubbio. E’ visto come una scommessa e come tale può essere vinta o persa. Il portoghese, invece, sarebbe accolto come l’ennesima scelta mediocre, che difficilmente potrà risultare vincente.

E’ evidente che il popolo rossonero continui a sperare in altro. Il sogno Antonio Conte è sempre più destinato a rimanere tale, anche perché nessuno più sta alimentando una fiammella che si era accesa qualche mese fa e che ora si è totalmente spenta.

Oggi così i sostenitori del Diavolo, che sabato torneranno a cantare, sono aggrappati a Roberto De Zerbi, ma non direbbero certo di no nemmeno a Xavi o a Conceicao. L’annuncio ufficiale ormai è davvero vicino. Un annuncio destinato a scrivere la storia del Milan e a cambiare l’umore del popolo rossonero. Gerry Cardinale non può sbagliare la sua scelta