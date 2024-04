Pioli preferito a Conte: la sorprendente rivelazione di Sky Sport

Novità sul futuro di Pioli, che sicuramente lascerà il Milan e che è nel mirino di una delle big della Serie A.

Arrivato a ottobre 2019 per sostituire Marco Giampaolo, ora Stefano Pioli si appresta a concludere la sua esperienza sulla panchina rossonera. A San Siro contro la Salernitana guiderà per l’ultima volta la squadra in una partita ufficiale. Poi il 31 ci sarà un’amichevole in Australia contro la Roma.

Il tecnico emiliano ha un contratto in scadenza a fine giugno 2025 e percepisce uno stipendio da circa 4 milioni di euro netti annui. Ma non dovrebbe essere un problema trovare un accordo per la risoluzione anticipata. Il club di via Aldo Rossi ha deciso di cambiare e Pioli stesso avrà l’opportunità di ripartite subito da una nuova squadra.

Pioli vs Conte: cosa deciderà il Napoli?

In questi giorni si è parlato soprattutto di una destinazione per il futuro di Pioli: Napoli. Ormai non è in segreto che Aurelio De Laurentiis lo stimi molto e che lo abbia inserito tra i principali candidati la panchina azzurra. Per l’attuale allenatore del Milan sarebbe una grande occasione ripartire da una piazza come quella napoletana, dove ci saranno un po’ di cambiamenti dopo una stagione molto negativa.

Pioli si contende la panchina del Napoli assieme ad altri celebri colleghi. Il giornalista Massimo Ugolini ne ha parlato a Sky Sport: “I nomi sono Gasperini, Italiano, Pioli e Conte in ordine sparso. Sicuramente il sentiment popolare porta a Conte, un profilo che il club sta seguendo. Ma da quello che ci risulta le quotazioni di Pioli sono alte, perché è un vincente ed è italiano. Con lui c’è un’affinità e da un punto di vista diplomatico con la proprietà si lascerebbe preferire a Conte“.

Pioli ha elevate chance di essere il nuovo allenatore azzurro, è certamente una personalità meno ingombrante rispetto a quella di Conte. Quest’ultimo è uno che non si fa problemi ad attaccare la dirigenza quando qualcosa non funziona, un aspetto che potrebbe portarlo allo scontro con De Laurentiis. I tifosi napoletani sognano il grande nome e quello del tecnico leccese è particolarmente gradito, però il patron sta valutando anche opzioni diverse e presto arriverà a una decisione definitiva. Bisogna programmare la prossima stagione, quindi il tempo stringe.