Zirkzee al Milan, c’è l’incontro: Ibrahimovic fa sul serio

Il club rossonero fa sul serio per la stella del Bologna: è il principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo della squadra.

Olivier Giroud andrà a giocare negli Stati Uniti con il Los Angeles FC e il Milan ha la necessità di comprare un nuovo bomber. Serve un giocatore in grado di garantire un buon numero di gol e di legarsi efficacemente con il gioco che vorrà impostare il prossimo allenatore.

In questi mesi sono stati accostati diversi attaccanti al club rossonero. Sicuramente uno dei più graditi è Joshua Zirkzee, autore di un’ottima stagione con la maglia del Bologna: 12 gol e 7 assist in 35 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Tante squadre importanti gli hanno messo gli occhi addosso e sono pronte a farsi avanti per assicurarselo. Senza dimenticare che il Bayern Monaco ha a proprio favore una clausola di riacquisto da 40 milioni di euro che gli può consentire di riportarlo in Bundesliga.

Milan, accelerata per Zirkzee?

Da settimane si parla di contatti avviati dal Milan per capire la fattibilità dell’operazione Zirkzee e per provare a imbastire una eventuale trattativa. Avere il sì del centravanti olandese è la parte meno complicata, è normale che un trasferimento a Milano sia qualcosa di gradito. Però bisogna trovare l’accordo economico sia con l’agente sia con il Bologna. Essendoci concorrenti importanti in corsa per il suo acquisto, c’è il rischio che si scateni un’asta.

Secondo quanto rivelato da Sports Zone, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada hanno incontrato Zirkzee a Milano nello scorso fine settimana. Ovviamente, si è discusso di un suo potenziale approdo in rossonero. Il suo procuratore Kia Joorabchian sta guardando soprattutto alla Premier League, campionato in cui ci sono più soldi e dal quale possono arrivare offerte più ricche.

Negli ultimi tempi si è parlato soprattutto dell’Arsenal come pretendente per Zirkzee, ma anche il Manchester United è in lizza. In Italia sono soprattutto Juventus e Napoli le possibili rivali, ma solo se dovessero riuscire a vendere rispettivamente Dusan Vlahovic e Victor Osimhen. Gli azzurri non faranno la Champions League, quindi potrebbero partire in svantaggio rispetto ad altre società.

Il Bologna valuta il suo attaccante almeno 60 milioni, bisognerà fare uno sforzo economico importante per assicurarselo. Il Milan vorrà fare un investimento di questo tipo? I rapporti con il club rossoblu sono buoni, certificati anche dal passaggio nella squadra emiliana di Alexis Saelemaekers in prestito con diritto di riscatto. Riscatto che dovrebbe essere esercitato, consentendo ai rossoneri di incassare circa 10 milioni e di mettere a bilancio una plusvalenza.