Milan qualificato in Champions: tutti i ricavi per l’edizione 2024-2025

Ecco quanto andrà a guadagnare il Milan con il nuovo format della Champions League, a cui da ieri si è qualificato matematicamente.

Da ieri, grazie ai risultati delle competitor, il Milan è matematicamente qualificato alla Champions League per la stagione 2024-2025. Un ottimo traguardo, visto che si tratta della quarta partecipazione consecutiva alla massima competizione europea per club, forse il traguardo più positivo e continuo dell’era Pioli.

Un segnale di continuità che permetterà al Milan di giocare contro i top club europei e migliorare il proprio ranking internazionale. Ma non solo: i rossoneri debutteranno nel nuovo format che prenderà il via da settembre prossimo, ovvero la competizione a 36 squadre con un girone unico e più partite da disputare.

Nuovo format vuol dire anche nuova divisione degli introiti secondo la UEFA. Oggi il portale Calcioefinanza.it ha voluto fare un po’ i conti in tasca del Milan per capire quando il club andrà a guadagnare con la nuova formula per la partecipazione alla Champions nella stagione che verrà.

Ricavi e nuovi bonus: i guadagni del Milan aumentano

Innanzitutto il Milan, così come tutte le 36 squadre che prenderanno parte alla prima fase della nuova Champions League, otterrà un introito di 18,62 milioni di euro solo per la singola partecipazione. Cifra in aumento rispetto ai poco più di 15 milioni che erano previsti fino alla stagione precedente.

In calo invece i bonus per i risultati. Ogni vittoria varrà 2,1 milioni mentre i pareggi faranno guadagnare 700 mila euro ai club. Eppure andranno a sommarsi con un bonus per il piazzamento finale nella classifica generale. L’importo totale disponibile per questo bonus sarà diviso in 666 quote uguali. Il valore iniziale di ogni quota sarà di 275 mila euro. La squadra con la classifica peggiore (ultimo posto) riceverà una sola quota, cifra che il Milan ha già stabilito nei ricavi minimi.

Infine andranno calcolati i ricavi da bonus “value”, ovvero la somma di introiti derivanti dal market pool classico (ranking e mercato televisivo europeo e nazionale) e dalla parte ‘storica‘, ovvero il ranking storico decennale del club. Calcioefinanza.it ha stimato per il Milan circa 20 milioni come quota minima nel primo valore e poco meno di 6 milioni per il valore storico.

Si stima dunque che il Milan, attualmente, potrebbe andare a percepire un introito che si aggiri sui 44-45 milioni di euro solo per la partecipazione alla Champions 2024-2025. Tutti i risultati ed i progressi nella competizione porteranno ulteriori somme dritte nelle casse di via Aldo Rossi.