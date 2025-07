Tare chiude a 50 milioni: che goduria per Allegri

Il direttore sportivo del Milan ha in canna un colpo da sogno: così Igli Tare può far felice Allegri, è un bomber di alto livello

Chi ha tempo non aspetti tempo. Lo sa bene il Milan che nelle scorse ha perso inaspettatamente la corsa al terzino del Gent Archie Brown, finito per vestire la maglia del Galatasaray. I dirigenti di Via Aldo Rossi devono darsi una mossa, in primis, per cercare un degno sostituto di Theo Hernandez.

La partenza del laterale francese, preceduta da quella di Reijnders, ha sì portato denaro fresco nelle casse del club di Cardinale ma allo stesso tempo indebolito una rosa che avrebbe potuto (e dovuto) fare di più nell’ultimo anno. Niente Champions League, c’è solo la potenziale corsa Scudetto ad animare i tifosi rossoneri per la stagione che comincerà ufficialmente contro la Cremonese, il prossimo 23 agosto. Un mese abbondante per mettere mani al portafogli (e alle idee) in ottica futura.

Igli Tare sta provando in ogni modo ad accontentare Max Allegri che, al suo primo anno al ritorno a Milanello, vuole programmare in maniera minuziosa il cammino dei suoi. Il focus, tra le altre (tante) cose non può non spostarsi agevolmente sull’attacco rossonero. A gennaio a Milano è arrivato Santiago Gimenez, 32 milioni per il nazionale messicano che non ha convinto appieno.

Ecco perché per bocca dello stesso Tare si è parlato di un nuovo importante centravanti che possa alternarsi con l’ex Feyenoord durante i prossimi anni. Ed il Milan in effetti sta sondando il terreno per diversi nomi importanti che a conti fatti farebbero felice Massimiliano Allegri. Uno in particolare potrebbe avvicinarsi nel prossimo futuro: l’offerta, in tal senso, è già pronta.

Bomber da 50 milioni: capolavoro Milan

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ ha segnalato a conti fatti quello che potrebbe essere il prossimo colpo del Milan in attacco. I fari della dirigenza rossonera sono puntati in Premier League dove un nome su tutti potrebbe avvicinarsi alla maglia del ‘Diavolo’.

Si tratta di Nicolas Jackson, bomber senegalese che dopo i recenti acquisti rischia di trovare meno spazio al Chelsea. Una punta ancora giovane – si tratta di un classe 2001 – che a Londra pare aver già esaurito le sua chances. Da qui l’interesse rossonero che potrebbe approfittare degli eccellenti rapporti con la dirigenza dei ‘Blues’ per provare a portare il bomber a Milanello in tempi brevi.

La valutazione del Chelsea si attesta intorno ai 50 milioni di euro, una cifra alta che potrebbe però scendere leggermente per favorire la buona riuscita dell’affare. Nel frattempo anche l’Atletico Madrid starebbe puntando il 24enne che nell’ultima stagione ha segnato 13 gol in 37 presenze, con 6 assist vincenti all’attivo.