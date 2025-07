Wimbledon non basta, stop alla festa per Sinner: la delusione brucia tantissimo

L’Italia sportiva si è unita tutta nella giornata di domenica per festeggiare il successo di Jannik Sinner a Wimbledon con il tennista azzurro che per la prima volta ha vinto a Londra.

Non era mai capitato che un italiano riuscisse a vincere il torneo di Wimbledon e nella giornata del 13 luglio 2025 è stata scritta un’importante pagina di storia del nostro sport.

Il successo è arrivato al termine di una partita dominata da Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz con lo spagnolo che si era portato avanti di un set salvo poi essere rimontato in maniera perentoria dall’altoatesino. Un successo arrivato con il risultato di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 con Sinner che ha potuto esultare davanti alla propria famiglia, riservando una battuta al fratello nell’intervista post partita. Non è passata inosservata l’assenza delle autorità italiane, con la Spagna del rivale Alcaraz che ha seguito la sfida da vicino con la presenza del suo Re Filippo VI. Nonostante la vittoria storica resta un forte rimpianto per Sinner e i suoi tifosi, delusi per quanto accaduto qualche settimana fa.

Sinner, non solo festa: il rimpianto rovina il successo di Jannik

Se da un lato la vittoria di Wimbledon ha fatto esultare una nazione intera, dall’altra ha ancora riacceso quella che è stata la delusione per la sconfitta arrivata al Roland Garros quando Sinner ebbe tre occasioni per vincere il match contro Alcaraz.

Nel caso in cui il tennista azzurro fosse riuscito a sfruttare una delle possibilità adesso avrebbe messo in bacheca i tre Slam del 2025 con l’opportunità di puntare al Grande Slam in caso di successo a New York. Un rimpianto che in queste ore sta attanagliando i fan di Jannik che sognavano di vedere il quattro tornei principali in bacheca già quest’anno.

C’è anche da dire, per dovere di cronaca, che a Londra c’è stato anche un passaggio fortunato per il numero uno del mondo. In occasione degli ottavi di finale l’infortunio alla spalla di Dimitrov ha salvato Jannik Sinner da una possibilità sconfitta. Sotto di due set contro il bulgaro, Sinner è stato salvato dallo stop improvviso dell’avversario riuscendo a passare il turno incontrando e battendo senza troppi problemi Ben Shelton.

Ora Sinner è atteso dai tornei negli Stati Uniti dove è chiamato a difendere i punti conquistati lo scorso anno per cercare di mantenere il primo posto in classifica il più a lungo possibile. La distanza da Alcaraz è significativa ma gli ottimi risultati del 2024 impongono all’italiano di confermarsi per non perdere punti nella classifica ATP.