Asse Milan-Manchester City, un altro affare: gran colpo per Allegri

Il Milan e il Manchester City potrebbero concludere un altro affare in questa sessione estiva: stavolta sono i rossoneri ad acquistare

La nuova settimana del Milan inizia con l’arrivo di Luka Modric. Finito il Mondiale per Club con il Real Madrid, il croato è subito volato in Italia per fare le visite mediche coi rossoneri e firmare il contratto, dopodiché andrà in vacanza per poi probabilmente tornare per i primi allenamenti a fine luglio. Difficilmente raggiungerà la squadra fra Singapore, Hong Kong e Australia, ma questo lo scopriremo soltanto più avanti. Modric firmerà quindi oggi l’accordo che lo legherà al Milan per una stagione con opzione per la seconda: a 40 anni, si realizza un sogno suo (milanista da quando era bambino) e anche dei tifosi, che da anni spingevano per un suo acquisto.

Si aggiunge a Samuele Ricci, un altro centrocampista, e poi stop: quando siamo a metà luglio, il Milan non ha fatto nessun’altra operazione, nonostante l’emergenza di due nuovi terzini, un centrale, un altro centrocampista e un attaccante. Intanto dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni in merito ad un altro possibile affare col Manchester City dopo Kyle Walker (che non è stato riscattato). La formula d’acquisto potrebbe essere la stessa.

Dal Manchester City al Milan, un altro inglese in rossonero

Secondo quanto riportato da oltremanica, il Milan sarebbe interessato a Jack Grealish. Non è la prima volta che l’ex esterno dell’Aston Villa viene accostato ai rossoneri. Pep Guardiola lo portò al Manchester City nell’estate del 2021 per la cifra shock di 130 milioni. In questi anni coi Citizens, ha mostrato realmente le sue qualità solo l’anno successivo, quello del Treble, per poi non avere mai una grande continuità di rendimento.

Il Manchester City ha iniziato da tempo una rivoluzione della squadra: l’idea di Guardiola e della società è di svecchiare la rosa e di aprire un nuovo ciclo con altri giocatori. Di questa rivoluzione fa parte Tijjani Reijnders, acquistato dal Milan per 55 milioni a giugno e autore subito di ottime prestazioni al Mondiale per Club al debutto. Grealish non sembra avere più un ruolo importante nella squadra e per questo è stato messo alla porta. Il Milan è interessato ad un prestito con diritto di riscatto, ma ci sono grossi dubbi in merito a questa operazione. Fra le tantissime cose di cui Allegri ha bisogno, un nuovo esterno, nello stesso ruolo di Rafael Leao, non c’è. Inoltre, è un’operazione economicamente difficile anche per l’ingaggio. Insomma, una voce inglese che non trova conferme e che sembra destinata a rimanere soltanto un’ipotesi.