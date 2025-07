Dal Milan all’Atalanta, affare fatto: via un altro gioiello da Milanello

Il giocatore non ha rinnovato il contratto col Milan e si è liberato a parametro zero, ora è pronto a firmare con l’Atalanta

La scorsa è stata una delle peggiori stagioni della storia del Milan. I rossoneri, con due allenatori diversi (Paulo Fonseca prima e Sergio Conceicao poi), hanno chiuso in campionato all’ottavo posto in classifica e hanno perso la finale di Coppa Italia contro il Bologna. L’unica gioia è la vittoria della Supercoppa Italiana, totalmente casuale ed episodica, alla quale la squadra, come al solito, non è riuscita a dare continuità. Stagione da dimenticare anche per il Milan Futuro, al primo anno di vita: la squadra, nata circa un anno fa, è retrocessa dalla Lega Pro alla Serie D.

Il salto indietro di categoria non sarebbe necessariamente un problema perché l’obiettivo della squadra b è di formare e costruire giocatori, ma il Milan Futuro non è riuscito a fare nemmeno quello. L’unica squadra che ha raccolto un po’ di risultati positivi è stata la Primavera di Federico Guidi e di Vincenzo Vergine, non a caso. Purtroppo l’allenatore è andato via, scegliendo di ripartire ancora dalla Roma Primavera. Nella squadra dei giovanissimi, si è messo in luce un giocatore che poi ha lasciato i rossoneri a costo zero ed è ora pronto a firmare con l’Atalanta.

Addio Milan a costo zero, firma con l’Atalanta

Il giocatore in questione è Pietro Parmiggiani, difensore centrale classe 2006, che coi rossoneri ha un lungo trascorso nelle giovanili fino a diventare un buon elemento della squadra Primavera, prima con Ignazio Abate e poi con Guidi. Al termine della scorsa stagione, però, al ragazzo non è stato proposto il rinnovo e quindi ha lasciato il Milan da svincolato e adesso è pronto per una nuova avventura.

L’Atalanta ha chiuso per l’arrivo del giocatore a parametro zero. Parmiggiani vestirà quindi la maglia degli orobici dell’U23, che ha invece mantenuto la categoria. D’altronde, quello dei bergamaschi è certamente un progetto molto più solido rispetto a quello del Milan Futuro, senza capo né coda fin da quando è stato scelto di affidare tutto il progetto allo sconosciuto Jovan Kirowski come dirigente (amico di Ibrahimovic dai tempi di Los Angeles) e a Daniele Bonera come allenatore, esonerato quando era ormai troppo tardi nonostante il miracolo compiuto da Massimo Oddo (che ha firmato il rinnovo di contratto). In attesa di capire come ripartirà l’U23 rossonera, il Milan perde un altro giovane interessante dopo aver deciso di lasciar andare anche Mattia Liberali, al quale non è stato proposto il rinnovo di contratto.