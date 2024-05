Milan, l’attaccante sempre più lontano: il club di Premier lo ha in pugno

Sembra ormai difficile per il Milan aggiudicarsi l’attaccante in estate. È molto vicino ad un club di Premier League. I dettagli di TMW.

Il Milan ha come primo obiettivo di mercato quello di munirsi di un nuovo attaccante titolare. Olivier Giroud, ormai è sicuro, è diretto negli Stati Uniti a fine stagione, dove c’è il Los Angeles FC ad attenderlo. Il veterano francese, che ha scritto bellissime pagine rossonere, ha trovato un accordo con il club di MLS per un contratto di 18 mesi. Per il Milan e i suoi tifosi sarà molto triste salutare Oli, ma è ovvio che a 38 anni non può più dare tanto per la causa rossonera, o comunque non da protagonista.

Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic stanno già ricercando sul mercato il sostituto. Si punta ad un profilo giovane ma in grado di garantire i 20 gol stagionali. La lista del duo dirigenziale è lunga e conta diversi elementi interessanti. Non è una novità che l’obiettivo numero uno sia Joshua Zirkzee del Bologna, ma la concorrenza per lui è foltissima e non sarà affatto facile acquistarlo in estate. Inter, Juventus e diversi club di Premier League sono in pressing. Quanto al Milan, i contatti con i suoi agenti sono frequenti, con Furlani che conta di puntare sulla volontà del giocatore che in rossonero sarebbe il 9 titolare.

Data la difficoltà nella pista a Zirkzee, il Diavolo tiene comunque d’occhio diversi altri profili. Il secondo della lista, per gradimento, pare però ormai diretto in Premier League.

Milan, sfuma l’attaccante? Aston Villa in pole

Il profilo in questione è Jonathan David del Lille. Il canadese piace al Milan da davvero tanto tempo, ed è sempre stato considerato un’opzione valida per l’attacco. Il suo contratto coi francesi è in scadenza nel 2025, ed ha ormai preso la decisione di trasferirsi a fine stagione. In Italia, oltre al Milan, c’è il Napoli forte sulle sue tracce. Costo del cartellino? Serviranno circa 35 milioni di euro, col Lille che non potrà tirare troppo la corda dato il contratto vicino alla scadenza. Ma su David arrivano news decisive.

Pare che il canadese sia praticamente promesso alla Premier League, con l’Aston Villa club in pole per lui. A darne notizia è TMW, il quale sottolinea che anche il Manchester United ha preso informazioni. Ma sono i Villains quelli pronti a garantire a Jonathan un ricco contratto da 5 milioni di euro a stagione. È questa la richiesta del giocatore. Dunque, un altro grande talento sembra prossimo a far approdo in Premier League, con la Serie A che resta ancora a guardare. Seguiranno aggiornamenti sulla questione di mercato.