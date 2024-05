Svolta Milan: “Contatti con De Zerbi”, i dettagli

Il club rossonero potrebbe decidere di puntare su De Zerbi per il dopo Pioli: stando ai rumors delle ultime ore, sarebbero partiti dei dialoghi.

Roberto De Zerbi e il Brighton hanno annunciato la risoluzione anticipata del contratto, destando non poca sorpresa. Per liberare l’allenatore, il club inglese avrebbe potuto far valere la clausola risolutiva da circa 13 milioni di euro e invece di comune accordo le parti hanno deciso di separarsi. Nessuno dovrà pagare alcun tipo di indennizzo.

La possibilità di ingaggiare il tecnico bresciano è un’occasione ghiotta per diverse società che stanno valutando a chi affidare la panchina nella prossima stagione. Tra queste c’è anche il Milan, che non ha ancora scelto su chi puntare per sostituire Stefano Pioli. In questi giorni sembrava essere Paulo Fonseca il candidato principale, però non sono escluse sorprese.

Milan, tentativo per De Zerbi: le ultime news

De Zerbi ha un noto passato nel settore giovanile rossonero e gli piacerebbe tornare a Milano da allenatore. Ma non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, in questi giorni valuterà le varie opzioni sul tavolo. Non ha neppure escluso la possibilità di rimanere fermo per qualche mese prima di considerare un nuovo progetto. Può succedere un po’ di tutto.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Paolo Bargiggia, il Milan nelle scorse ore ha contattato De Zerbi per sondare la sua disponibilità. Vedremo se sarà proprio lui a rimpiazzare Pioli, è un profilo che affascina tanti tifosi per le sue idee di calcio. Non mancano coloro che hanno dei dubbi, però il 44enne bresciano è certamente uno dei migliori tecnici accostati al Diavolo nell’ultimo periodo.

La candidatura di Fonseca resiste sempre e sullo sfondo ci sono anche nomi come Mark van Bommel e Sergio Conceicao. L’olandese lascerà l’Anversa, con il quale aveva vinto il campionato nella scorsa stagione, e ha un ottimo rapporto con Zlatan Ibrahimovic Invece, l’allenatore del Porto avrà un incontro decisivo con il neo-presidente André Villas-Boas dopo la finale di Coppa di Portogallo in programma domenica 26 maggio.

De Zerbi è stato accostato anche alla panchina del Napoli, dove Aurelio De Laurentiis vuole mettere un tecnico capace di rilanciare un progetto tecnico che si è inaspettatamente bloccato dopo la vittoria dello Scudetto. Tante scelte sono state sbagliate, compresa quella di puntare su Rudi Garcia per sostituire Luciano Spalletti. Il patron azzurro ha anche altri nomi in testa, tra i quali Gian Piero Gasperini e lo stesso Pioli. Antonio Conte ha un po’ perso quota negli ultimi giorni.