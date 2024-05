Milan, scelto l’allenatore: “Ufficialità dopo l’Australia”

Ecco quanto il club rossonero annuncerà il nuovo tecnico: le ultime notizie da Sky Sport.

I tifosi del Milan sono in attesa di conoscere chi sarà il sostituto di Stefano Pioli e manca sempre meno al momento nel quale ne sapranno il nome. In queste settimane ne sono circolati tanti e a ciascuno ha generato diverse reazioni.

Il preferito della maggioranza dei milanisti, ovvero Antonio Conte, non sembra destinato ad arrivare a Milanello. Nonostante la sua disponibilità a sposare il progetto rossonero, la dirigenza ha altre preferenze per la guida tecnica della squadra. Un altro nome molto gradito è Roberto De Zerbi, che ha ufficializzato il suo addio al Brighton e che è pronto a valutare nuove sfide. Non è chiaro se la società di via Aldo Rossi voglia fare un tentativo, arrivano notizie contrastanti in queste ore.

Milan, dopo Pioli: l’annuncio di Sky

La squadra giocherà l’ultima partita di campionato sabato 25 maggio, quando affronterà la Salernitana a San Siro. Ma non sarà l’ultima della stagione, visto che il 31 maggio disputerà un’amichevole contro la Roma a Perth (Australia).

Il giornalista Manuele Baiocchini a Sky Sport ha fatto il punto della situazione: “Il profilo scelto è quello di Fonseca. Ci saranno novità nei prossimi giorni, perché bisogna andare avanti con una serie di passi formali per metterlo sotto contratto, a partire dal fatto che deve rifiutare le diverse offerte che gli sono arrivate. Proposte come quella per il rinnovo contrattuale con il Lille. L’altra gli è arrivata dal Marsiglia, ma Fonseca la rifiuterà perché vuole andare avanti con il Milan“.

Fonseca viene confermato come prima scelta del club rossonero e dovrebbe essere lui a rimpiazzare Pioli, con il quale bisognerà anche trovare un accordo sulla risoluzione del contratto in scadenza a giugno 2025: “Pioli e staff pesano per 11,5 milioni di euro lordi – aggiunge Baiocchini – ed è normale che il Milan voglia trovare un accordo con l’attuale allenatore prima di accordarsi con uno nuovo. Vedremo se l’intesa sulla risoluzione arriverà entro la fine di questa settimana, con l’ufficialità del nuovo allenatore che arriverebbe pochi giorni dopo. Probabilmente dopo il viaggio in Australia il Milan ufficializzerà il nuovo tecnico. E, salvo sorprese, sarà Fonseca“.

Nei primi giorni di giugno, dunque, il Milan dovrebbe annunciare il sostituto di Pioli. Vedremo se le cose andranno così, è verosimile.