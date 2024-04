Dal Portogallo: Leao-Psg è ancora possibile, i dettagli

Le possibilità che Leao resti al Milan sono alte, ma attenzione a possibili sorprese. C’è un club che continua a pensarci

La fascia da capitano al braccio in Juve-Milan ma non come segnale per responsabilizzarlo: Rafa Leao, d’altronde, sa bene come significhi vestire la maglia dei rossoneri, come spiegato anche da Stefano Pioli nel pregara. Il talento lusitano però non ha certo incantato in un match incolore terminato senza reti.

Per il numero 10 rossonero l’avventura al Milan non dovrebbe essere finita. La clausola di rescissione da 175 milioni di euro presente nel suo contratto, infatti, non difende il club di via Aldo Rossi da possibili assalti dei top club europei. Inoltre lo stesso Furlani, proprio dopo la partita con la Juventus, ha confermato la sua permanenza.

Attenzione però, perché il talento di Leao non si discute di certo e magari un Europeo da protagonista potrebbe attirare maggiori club sul suo conto. In questa stagione sette gol e nove assist in 30 gare di Serie A per un bottino totale di 13 reti ed altrettanti assist in 43 gare disputate.

Una doppia-doppia che non è certo semplice da raggiungere al giorno d’oggi. Ecco perché il talento lusitano fa decisamente gola, considerato come sia in grado di giocare anche in più ruoli: da esterno sinistro – la sua posizione naturale, quella che predilige – fino a falso nueve, come l’ha utilizzato Pioli nel Derby.

Leao al PSG: la mossa di Jorge Mendes

Non è un mistero, peraltro, che c’è già un club interessato al calciatore. Si tratta del Paris Saint Germain che ha quasi la necessità di piazzare un colpo da novanta per sostituire Kylian Mbappé, ormai promesso sposo del Real Madrid.

Stando a quanto afferma O Jogo, il potente agente Jorge Mendes sarebbe a Parigi già da venerdì proprio per analizzare la situazione con i dirigenti del club transalpino in vista del mercato estivo. Il PSG ha infatti diversi calciatori assistiti dalla Gestifute – l’agenzia di Mendes – e vi sono dialoghi in corso anche per quanto riguarda ulteriori possibili innesti.

In primis proprio Rafa Leao: com’è noto, in casa Milan nessuno si può considerare incedibile ed i parigini puntano proprio su questo fattore per portare all’ombra della Torre Eiffel il calciatore. Non solo Leao, però: nel mirino del club di Nasser Al-Khelaifi, infatti, vi sono anche Bernardo Silva, esterno del Manchester City in rotta con i Citizens e Lamine Yamal, il 16enne fenomeno del Barcellona blindato però dai blaugrana.