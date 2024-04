Milan, accelerata del Barcellona: accordo per il colpo a zero

Un centrocampista accostato al club rossonero potrebbe finire al Barça: un buon affare per puntellare la squadra di Xavi.

In questo periodo della stagione il mercato inizia a infiammarsi, le società fanno alcune scelte importanti riguardanti la panchina e anche l’organico. È il momento giusto per cercare di chiudere alcune operazioni, ad esempio quelle per giocatori che vanno in scadenza a fine giugno.

Ci sono diverse occasioni interessanti a “parametro zero”, il Milan sta valutando alcuni nomi per rinforzarsi, anche se non è ancora completamente chiaro chi guiderà la squadra. Ci sono tanti rumors che danno Julen Lopetegui come sostituto di Stefano Pioli, ma in ogni caso la rosa va migliorata in ogni reparto e sarà interessante vedere quali scelte verranno fatte nel calciomercato in entrata.

Milan, il Barcellona accelera: colpo a zero

Sono diversi i nomi accostati al Milan in questi mesi. Un paio giocano nel Real Betis: Juan Miranda e Guido Rodriguez. Il primo è un terzino sinistro e sembrava un obiettivo già per gennaio, quando sarebbero bastati circa 4 milioni di euro per assicurarselo, però poi la società rossonera ha deciso di non affondare e sembra che non sia più nella lista degli obiettivi.

L’altro è un centrocampista argentino, con passaporto italiano, di 30 anni e anche il Napoli lo aveva messo nel mirino. Nonostante i sondaggi dalla Serie A, il suo futuro dovrebbe essere ancora nella Liga. Infatti, Fabrizio Romano ha rivelato che il Barcellona ha messo le mani su Rodriguez. C’è un accordo verbale per un contratto biennale con un’opzione per un ulteriore anno. Nulla è stato firmato, perché mancano ancora dei dettagli per chiudere definitivamente l’affare.

Il Real Betis aveva provato a trattenere l’ex River Plate, però lui vuole cambiare aria e mettersi alla prova a un livello più alto. Il Barcellona è certamente una destinazione molto gradita e che gli permetterebbe sia di rimanere in un campionato che già conosce sia di fare uno step importante nella sua carriera. Per Rodriguez sarebbe l’occasione della vita e cercherà di sfruttarla, se dovesse effettivamente approdare nella squadra di Xavi.

Milan e Napoli sono indietro nella corsa al centrocampista, che nella sua carriera ha avuto anche esperienze in Messico con Club Tijuana e Club America. Proprio lì il Real Betis è andato a pescarlo nel gennaio 2020 facendo una spesa da soli 4 milioni di euro.