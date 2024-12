Festa 125 anni Milan, il programma completo: ospiti d’eccezione ma anche pesanti assenze

Domani il Milan festeggerà i 125 anni con tantissime leggende ma gli assenti illustri sono pesantissimi: il programma completo

Milan–Genoa non sarà una partita come le altre. Paulo Fonseca e la squadra devono pensare solo ed esclusivamente alla partita e al raggiungimento dell’obiettivo: vincere, e magari anche convincere dopo la pessima prestazione offerta contro la Stella Rossa. Per i rossoneri però è un giorno speciale perché si festeggerà il compleanno numero 125 del club: di seguito, la lunga lista degli invitati (e degli assenti) e il programma completo della serata.

L’evento si svolgerà ovviamente prima della partita contro il Genoa: il tutto inizierà alle ore 19:45 con una speciale cerimonia di premiazione delle Legends entrate nella Hall of Fame di AC Milan presented by Emirates. Al già presente Franco Baresi si uniranno Marco van Basten, Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko (che purtroppo non sarà fisicamente presente): tutti riceveranno lo speciale trofeo realizzato da Tiffany & Co. Per quanto riguarda Sheva, che non ci sarà per motivi personali, la premiazione è solo rimandata con un momento a lui dedicato. La serata proseguirà alle 20:30, quindi dopo il riscaldamento, con l’inizio ufficiale della cerimonia con uno spettacolo di luci, suoni, musiche e, soprattutto, la presenza degli ospiti di lusso.

La lista dei presenti alla festa dei 125 del Milan

Sarà Germano Lanzoni, speaker ufficiale del club rossonero, a chiamare a sfilare sul prato di San Siro tutte le Legends. E, a proposito: chi dei grandi ex giocatori del Milan sarà presente all’evento? Se ne è parlato molto in questi giorni soprattutto dopo le dichiarazioni di Zvonimir Boban, il quale ha rivelato la scorsa sera di non esser stato invitato. Il Milan, invece, fa sapere che l’invito a Paolo Maldini è stato recapitato.

L’ex capitano e dirigente rossonero però non ci sarà, ed è un’assenza gravissima: insieme a Baresi, è senza alcun dubbio il giocatore più iconico della storia milanista e la festa dei 125 anni senza di lui ha un sapore un po’ più amaro. Non c’è nemmeno Gianni Rivera, un altro elemento che ha scritto incredibili pagine di storia del club: con lui c’è un contenzioso legale ed è forse questo il motivo che ha spinto la società a non invitarlo. Una scelta che, ovviamente, non ci sentiamo in alcun modo di condividere visto quello che rappresenta. Oltre a Sheva, anche Capello non ci sarà per motivi personali. Ecco, di seguito, la lista completa dei presenti: