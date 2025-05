Addio Milan a titolo definitivo, ora ci siamo: subito 12 milioni ai rossoneri

Soldi in arrivo per il Milan, tutto pronto per l’incasso: l’ufficialità di ieri aumenta le possibilità dell’addio definitivo

In seguito al pareggio della Juventus contro la Lazio, il Milan, a due giornate dalla fine del campionato, è clamorosamente tornato in corsa per un posto in Champions League. Resta un’impresa difficile, quasi impossibile, ma l’aritmetica tiene ancora in vita la squadra di Sergio Conceicao. L’idea di raggiungere il quarto posto però adesso bisogna accantonarla: c’è una finale di Coppa Italia da giocare contro il Bologna di Italiano, per il capitolo due dopo la sfida di campionato vinta venerdì sera.

La mancata qualificazione in Champions è un danno importante: sportivamente per i tifosi, finanziariamente per RedBird. Senza, quindi, la dirigenza dovrà lavorare bene sulle uscite per avere un buon budget a disposizione per il mercato. Buona parte di questi soldi dovrebbero arrivare dai riscatti: il Milan ne ha in giro un bel po’: da Pierre Kalulu a Tommaso Pobega, da Vasquez a Colombo. Di questi, alcuni sono già certi mentre altri no. Nel primo gruppo, da ieri sera, dovrebbe essersi aggiunto Ismael Bennacer.

Ufficiale la qualificazione in Champions: riscatto ad un passo

Roberto De Zerbi è riuscito a raggiungere l’ennesimo obiettivo della sua lunga e bellissima carriera da allenatore: da ieri sera è ufficiale la qualificazione in Champions League del Marsiglia. Lavoro importante dell’allenatore italiano in un campionato dove arrivare secondi è come vincere il campionato considerando che il Psg fa un torneo a parte. Un’altra conferma delle grandi qualità di De Zerbi, che il Milan dovrebbe provare a prendere senza se e senza ma.

Con la qualificazione in Champions League, è adesso più probabile il riscatto di Bennacer. L’algerino è passato in Francia con la formula del prestito con diritto di riscatto durante l’ultimo giorno di mercato di gennaio. Un’operazione lampo che ha poi portato Warren Bondo in rossonero nelle ultimissime ore disponibili. La cifra per l’acquisto a titolo definitivo da parte del Marsiglia è intorno ai 12 milioni: a meno di colpi di scena, la società dovrebbe decidere di esercitare la clausola e chiudere definitivamente la storia fra Bennacer e il Milan, durata molto alti e che ha regalato grandi gioie come lo Scudetto e la semifinale di Champions (raggiunta anche grazie ad un suo gol col Napoli ai quarti di finale). L’algerino era uno degli ultimi rimasti di quel bellissimo periodo rossonero: in soli due anni, la società ha smantellato l’intera squadra che aveva raggiunto quei due straordinari risultati. Il lavoro continuerà a giugno: Theo Hernandez, Florenzi e Maignan sono a rischio addio.