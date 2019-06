News Milan: Maldini ha scelto Frederic Massara per il ruolo di direttore sportivo.

Stando a quanto scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il Milan avrebbe scelto Frederic Massara per il ruolo di direttore sportivo. Incassato il no definitivo di Igli Tare, Paolo Maldini si sarebbe diretto verso di lui.

Si è appena liberato dalla Roma ed è pronto per una nuova avventura. Per Maldini è il profilo migliore per ricoprire questa carica dopo il rifiuto del laziale.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it