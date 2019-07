André Silva potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo il Marsiglia, un altro club di Ligue 1 si interessa: è il Monaco.

C’è incertezza sul futuro di André Silva. Il Milan potrebbe decidere di dargli una nuova chance, sperando che Marco Giampaolo riesca a rilanciarlo. Oppure potrebbe prendere in considerazione eventuali offerte per la sua cessione.

In questo momento al club rossonero non sono arrivate ancora proposte importanti. Il centravanti portoghese è a bilancio per poco meno di 21 milioni di euro e la dirigenza valuta il cartellino non meno di 25 milioni. Nell’estate 2017 il suo acquisto dal Porto costò circa 34,6 milioni, un investimento importante per un ragazzo che poi sul campo non ha reso secondo le aspettative.

Calciomercato Milan LIVE, le notizie di oggi venerdì 5 luglio 2019

André Silva, c’è anche il Monaco: il Milan attende offerte

Il prestito al Siviglia, squadra spesso abile a valorizzare giovani talenti, doveva essere la sua grande chance. Ma dopo un ottimo inizio, con gol e buone prestazioni, il rendimento di André Silva è drasticamente calato. Inevitabile il mancato riscatto del cartellino a fine stagione, dato che il club andaluso avrebbe dovuto pagare circa 38 milioni.

Ora si tratta di capire se l’attaccante portoghese resterà a disposizione di Giampaolo oppure andrà altrove. Manifestazioni di interesse nei suoi confronti non mancano, anche perché il suo agente Jorge Mendes ha molti contatti e difficilmente fatica a trovare una sistemazione ai propri assistiti. Ma il Milan vuole cedere André Silva solamente alle giuste condizioni economiche. C’è bisogno di fare cassa, non verranno fatti regali.

Dalla Francia sono giunte voci inerenti l’interesse di due club della Ligue 1. Il primo è il Marsiglia, che cerca un sostituto di Mario Balotelli. Il secondo è il Monaco, che secondo Footmercato.net è alla ricerca di un centravanti e vorrebbe prendere André Silva con la formula del prestito. La società monegasca ha ottimi rapporti con Jorge Mendes e sta studiando la fattibilità dell’operazione. Il Milan predilige una cessione a titolo definitivo, sperando di piazzare l’ex Porto ad una cifra dai 25 milioni in su. La trattativa non è semplice.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it