Repubblica – Milan, offerta all’Udinese per De Paul: proposto uno scambio

Con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, Krzysztof Piatek ha perso il posto da titolare in attacco. Nonostante la rete in Coppa Italia contro la SPAL, il suo futuro in rossonero sembra ormai segnato. Finora però non sono arrivate offerte convincenti: si parlava del Tottenham, ma le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra non hanno trovato conferme.

Ecco perché il Milan, che un anno fa lo pagò 35 milioni dal Genoa, sta pensando di utilizzarlo come pedina di scambio. La Repubblica di oggi, infatti, parla di una pazza idea sull’asse Milano-Udine. Ieri nella sede rossonera è arrivato Augustin Jimenez, agente di Rodrigo De Paul e di altri giocatori. Secondo il quotidiano si è parlato di una possibile trattativa e Maldini starebbe pensando ad un clamoroso scambio.

Piatek all’Udinese e De Paul al Milan, sarebbe questa l’ultima pazza idea del Milan nelle ultime ore. La valutazione dei cartellini dei due giocatori è praticamente uguale: 35 milioni. I friulani avrebbero bisogno di una punta importante e il Diavolo ha una forte necessità di prendere giocatori di talento come l’argentino. In ogni caso parliamo di una trattativa molto difficile per diversi fattori. In primis, ricordiamo che Piatek ha rifiutato diverse offerte provenienti dalla Serie A a inizio gennaio.

Il ritorno al Genoa e l’opzione Fiorentina sono state scartate dallo stesso giocatore. Che, inizialmente, voleva giocarsi le sue carte al Milan, nonostante Ibrahimovic. Dopo le ultime settimane però ha ormai capito che per lui spazio non c’è, o almeno non da titolare. Ecco perché adesso è più convinto di andar via e gli ultimi giorni di mercato potrebbero essere decisivi. Difficile però che accetti di andare all’Udinese. Per questo motivo riteniamo molto difficile al realizzazione di questa trattativa.