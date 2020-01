Dani Olmo verso il trasferimento dalla Dinamo Zagabria al Lipsia, squadra capolista in Bundesliga. Sono ore decisive. Il Milan sembra tagliato fuori.

Il futuro di Dani Olmo non dovrebbe essere al Milan. Secondo le notizie di calciomercato che stanno circolando nelle ultime ore, la prossima tappa della sua carriera sarà la Germania.

I colleghi di Sportmediaset riportano che il 21enne fantasista spagnolo stamattina ha lasciato il ritiro della Dinamo Zagabria a Rovigno. Raggiungerà Zagabria per incontrare i dirigenti del Lipsia e sistemare gli ultimi dettagli del suo trasferimento in Bundesliga. Il club di proprietà della Red Bull è pronto a chiudere l’operazione in queste ore.

Il Lipsia ha messo sul tavolo 30 milioni di euro più bonus e percentuale sulla futura rivendita. L’offerta ha convinto la Dinamo Zagabria e adesso tocca a Olmo dare il via libera finale all’affare. Il calciatore è contento della destinazione, anche perché la squadra tedesca è prima nella Bundesliga e può vincere il titolo. Ci sono alte probabilità che, comunque, riesca a qualificarsi alla prossima Champions League e il ragazzo vuole proprio questo. Nelle prossime ore il probabile viaggio in Germania per visite mediche e firma sul nuovo contratto.

Niente da fare per il Milan, che ha effettuato dei sondaggi concreti e lavorava soprattutto in ottica estiva. Per poter prendere subito Olmo serviva una cessione importante, ma per nessuno dei giocatori in vendita sono arrivate le offerte sperate e dunque il talento spagnolo sta per andare al Lipsia. Salvo sorprese, il futuro dell’ex Barcellona sarà a in Bundesliga.

Tuttosport – Milan, idea Florentino: si lavora al prestito biennale