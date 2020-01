Tuttosport – Milan, idea Florentino: si lavora al prestito biennale

Il Milan ha incontrato Bruno Carvalho Santos, agente del centrocampista Florentino Luìs. Il club rossonero vuole il talento del Benfica in prestito a gennaio.

Quella di ieri è stata una giornata ricca di incontri a Casa Milan. La dirigenza ha incontrato più agenti e tra questi anche Bruno Carvalho Santos, amministratore delegato dell’agenzia TOF (Team of Future).

Uno dei giocatori di cui detiene la procura è Florentino Luìs, 20enne centrocampista portoghese in forza al Benfica. Un talento che gli osservatori rossoneri hanno già avuto modo di visionare nei mesi scorsi. Da dicembre il ragazzo sta trovando poco spazio, però il Milan crede nel suo potenziale.

Calciomercato Milan, arriva Florentino Luìs dal Benfica?

Oggi il quotidiano Tuttosport conferma che il club rossonero sta lavorando per provare ad assicurarsi Florentino Luìs. La formula è quella del prestito biennale con diritto di riscatto, sulla falsa riga di quanto successo con il trasferimento di Gedson Fernandes al Tottenham. Il Benfica ha preso Julian Weigl dal Borussia Dortmund per il centrocampo e può cedere.

Il classe 1999 portoghese è un centrocampista forte fisicamente, dinamico, bravo nel recupero dei palloni ma prezioso anche nella costruzione del gioco. In Portogallo è stato paragonato a Paul Pogba per fisico e movenze. Rispetto al collega del Manchester United, però, è un mediano più difensivo. Al Milan verrebbe per affiancare Ismael Bennacer nel 4-4-2 di Stefano Pioli.

Adesso bisognerà vedere se effettivamente la trattativa decollerà. La società rossonera ci sta provando, però negoziare con il Benfica non è sempre facile. Nei prossimi giorni si capirà se l’operazione potrà andare in porto già in questo mercato di gennaio oppure se tutto andrà rinviato alla sessione estiva.

