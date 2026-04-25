“Sì al Milan”: Allegri ha il suo nuovo bomber

Il Diavolo si sta muovendo sul mercato alla ricerca del profilo giusto: la scelta ora sembra più vicina. Il punto della situazione

Non è più giovanissimo, ma ha l’età giusta per poter fornire al Milan quel numero di gol utili per sognare in grande per qualche anno. Il Diavolo è alla ricerca di un centravanti ormai da tempo: in quest’ultimo periodo sono stati così tanti i nomi accostati alla squadra di Massimiliano Allegri.

Si è scritto e parlato soprattutto di Robert Lewandowski e Dusan Vlahovic, entrambi in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Entrambi, ovviamente, in orbita Juventus, prossimo avversario del Milan domani sera. Ma non sono stati gli unici. Fino a poco tempo fa, il favorito a vestire il rossonero sembrava poter essere Moise Kean.

Dietro alla frenata per l’italiano però ci sarebbero diversi problemi: da quelli fisici al dover trattare con Fabio Paratici, con il quale non ci sono certo rapporti idilliaci, per ovvi motivi.

Milan, occhi in Spagna: il bomber pronto al trasferimento

Si sta, dunque, guardando all’estero e il nome cerchiato in rosso da qualche giorno è quello di Alexander Sørloth, che ha compiuto 30 anni lo scorso 5 dicembre.

E’ un vero centravanti, forte fisicamente, che sa fare quel lavoro sporco per la squadra e sa pure segnare. Con l’Atletico Madrid di gol, in stagione, ne ha fatti 17, dieci ne LaLiga e sei in Champions League, più uno in Supercoppa. I minuti giocati sono stati circa 2500.

Ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2028 e i Colchoneros potrebbero cederlo per circa 25/30 milioni di euro. Secondo La Gazzetta dello Sport che rilancia stamani il suo nome, ci sarebbe già stato il sì di Alexander Sørloth, pronto dunque al trasferimento al Milan, magari insieme a Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco è sempre più vicino al rossonero.