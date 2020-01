Sky – Milan-Olmo, folli richieste degli agenti: la situazione

Difficilmente Dani Olmo sarà un colpo di mercato del Milan, dato che i suoi agenti hanno pretese economiche elevate in termini di commissioni.

Gianluca Di Marzio in serata ha fornito aggiornamenti sul Milan durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport. Si parte da Dani Olmo.

Zvonimir Boban vuole giocatori di qualità. Bisogna fare i conti con le richieste della Dinamo Zagabria e con gli agenti del giocatore. In questo momento Lipsia e Wolverhampton sembrano più avanti nella corsa all’ex Barcellona. I procuratori sarebbero in Germania adesso per trattare con la squadra di proprietà della Red Bull.

Di Marzio dice che il Milan non vuole partecipare ad aste e non ha ancora avanzato una vera offerta, anche se a Boban il talento spagnolo piace tanto e lo porterebbe subito a Milanello. La richiesta degli agenti è di 3 milioni di euro alla firma più altri 8 milioni di commissioni.

A queste condizioni difficilmente Olmo può arrivare in rossonero. Il ragazzo interessa, però il Milan è disposto ad acquistarlo solamente entro determinate cifre. Altrimenti andrà su altri profili di qualità per rinforzarsi. Molto dipenderà anche dalle cessioni, in particolare quella di Jesus Suso. La dirigenza rossonera spera di cedere l’ex Liverpool per poter reinvestire sul mercato in entrata. Si attendono novità.

