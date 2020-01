Gazzetta – Milan, sondaggi di Atletico Madrid e Tottenham per Piatek

Da Atletico Madrid e Tottenham arrivano richieste riguardanti Krzysztof Piatek, attaccante che il Milan vuole cedere solamente a titolo definitivo.

Krzysztof Piatek continuerà a giocare nel Milan? Sono in molti a porsi questa domanda. Al momento il polacco è ritenuto la riserva di Zlatan Ibrahimovic e dunque sta in panchina.

Il club rossonero è disposto a trattare la sua cessione, ma per adesso non è arrivata alcuna offerta convincente. Dopo aver investito 35 milioni di euro un anno fa, la società vuole ricavare il più possibile dalla partenza dell’ex Genoa. Anche se il rendimento è calato in questa stagione, c’è la possibilità di venderlo ad una buona cifra.

Nicolò Schira, giornalista della La Gazzetta dello Sport, sul suo profilo Twitter ha scritto che Atletico Madrid e Tottenham ha effettuato un sondaggio per avere Piatek in prestito. Il Milan apre solamente a una cessione a titolo definitivo da 28-30 milioni, per evitare una minusvalenza a bilancio.

La formula del prestito non convince Paolo Maldini e Zvonimir Boban, che preferiscono una soluzione definitiva per la cessione del polacco. Per adesso non è arrivata l’offerta giusta. A Casa Milan attendono la proposta congrua per vendere Piatek, che altrimenti rimarrebbe in rossonero per giocarsi le sue chance nonostante sia sceso nelle gerarchie di Stefano Pioli.

