Allegri lo vuole subito, l’annuncio in diretta: “Nuovo colpo per il Milan”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro il Liverpool. Il mister risponde alle domande dei giornalisti

Dopo la sfida contro l’Arsenal, persa nel corso dei novanta minuti per 1 a 0, e poi vinta ai rigori, grazie ad un super Torriani, il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a sfidare il Liverpool in una nuova amichevole ad Hong Kong. Il tecnico livornese si aspetta progressi rispetto alla prestazione offerta contro i Gunners, della quale, però, è rimasto ugualmente soddisfatto.

“Domani affrontiamo il Liverpool che è campione d’Inghilterra, ha vinto campionati e Champions. E’ un test importante e dobbiamo fare una prestazione migliore rispetto a quella contro l’Arsenal – riporta gazzetta.it -. Contro i Gunners abbiamo giocato una buona gara difensivamente e abbiamo avuto occasioni offensive che non abbiamo sfruttato, ma per il momento va bene così. Questo tour è molto importante per conoscerci e per arrivare preparati all’inizio della Serie A“. Allegri vuole dunque subito un Milan pronto per giocare ad alti livelli, così da essere pronto per la stagione che inizierà ufficialmente.

Calciomercato Milan: parla Allegri

Si parla di calciomercato. Allegri si aspetta nuovi colpi: “La società sta lavorando bene sul mercato. Estupinan è arrivato e per noi sarà importante. Ora dovremo trovare altri elementi bravi e funzionali sul mercato al nostro organico“.

Leao ancora centravanti: “Contro l’Arsenal mi è piaciuto. Sia lui che il resto della squadra. Abbiamo disputato una buona gara sotto il profilo difensivo e potevamo essere più incisivi sotto porta, ma qualcosa abbiamo creato. Cosa mi aspetto da questo precampionato? Speriamo di diventare una squadra il più velocemente possibile. I ragazzi hanno voglia di lavorare e questa è una cosa importante. Prima di tutto bisogna conoscerci e poi migliorare giorno dopo giorno in allenamento”.

Invidioso di Slot, che ha potuto spendere oltre 300 milioni di euro sul mercato? “Non lo sono perché la società sta lavorando bene sul mercato”.

Modric presto a Milanello: “E’ un campione e un giocatore straordinario sotto il profilo tecnico. Per tutti sarà un esempio sia in campo che fuori”.

Allegri è già stato ad Hong Kong con la Juventus qualche anno fa: “Giocammo in questo stadio dove ci alleniamo oggi, mentre domani saremo nel nuovo. Ho bei ricordi di questa città . So che ci sono tanti tifosi del Milan e vogliamo dare il massimo per farli contenti”.Â