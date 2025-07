Vlahovic-Milan, clamoroso annuncio: “C’è la data dell’ufficialità”

L’affare Vlahovic è ancora molto vivo in casa rossonero: in queste ore è stata anche rivelata la possibile data dell’annuncio

Non ci sono più grossi dubbi sulla volontà del Milan di provare a prendere Dusan Vlahovic dalla Juventus. I rossoneri hanno la necessità di inserire in rosa un altro attaccante oltre a Santiago Gimenez: il messicano è rimasto da solo dopo gli addii di Tammy Abraham, rientrato a Roma e poi diretto subito in Turchia al Besiktas, e Luka Jovic, svincolato dopo la scadenza del contratto. Non ci sono poi altri attaccanti che fanno parte del progetto. Al momento, aggregati alla squadra, ci sono Lorenzo Colombo e Noak Okafor, entrambi rientrati dal prestito e non riscattati da Empoli e Napoli.

I due hanno giocato contro l’Arsenal, ma il titolare è stato Rafael Leao nell’inedito ruolo di punta centrale, l’unico senza compiti difensivi nel 5-4-1 disegnato da Allegri. Con la cessione di entrambi (Colombo è ad un passo dal Genoa mentre su Okafor ci sono Lecce e Bologna), il Milan libera lo spazio per investire in attacco. L’uomo scelto è Vlahovic, che Allegri conosce bene dopo l’ultimo ciclo di tre anni alla Juventus.

Milan, la data dell’arrivo di Vlahovic

I dubbi restano perché Vlahovic, dopo l’arrivo alla Juventus, è calato vertiginosamente nel rendimento e grosse responsabilità sono anche dell’allenatore, che non è mai riuscito a metterlo nelle migliori condizioni possibili (a causa del suo calcio poco incline alla fase offensiva). Con Thiago Motta le difficoltà sono rimaste e adesso con i bianconeri è finita: la rottura è totale e Comolli sta cercando di risolverla in qualche modo.

Non è semplice perché Vlahovic ha ancora un anno di contratto e, grazie a strane clausole inserite al momento del suo acquisto, è arrivato a guadagnare 12 milioni. La crescita del suo stipendio, paradossalmente, è stata indirettamente proporzionale alla qualità del suo rendimento. A quei soldi Vlahovic non vuole rinunciare, ma l’idea di andare a Milano e di ritrovare Allegri – col quale comunque c’è feeling personale – non gli dispiace. Il Milan è disposto a prenderlo ma solo alle sue condizioni: prezzo conveniente di cartellino (20 milioni, meglio ancora se si libera a zero) e stipendio più che dimezzato. Solo così si potrà fare, e c’è chi è convinto che, alla fine, si farà davvero. Fra questi c’è il giornalista Giuseppe Pastore, che durante una puntata di Cronache di Spogliatoio su YouTube, ha riferito: “Per me il 28 agosto Vlahovic verrà annunciato al Milan, non prima, dopo la partita con la Cremonese“. Avrà ragione? Lo scopriremo.